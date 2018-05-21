TİKA'dan Pakistan'da 800 yetime iftar

Kolabaş da TİKA'nın 58 ülkede koordinatörlüğü bulunduğunu, 120 ülkede proje yürüttüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız bize nerede bir dertli, bir gözü yaşlı varsa onun yükünü kaldırma talimatı verdi. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Pakistanlıların bize yaptığı yardımları unutmadık, unutmayacağız bu yüzden TİKA, imkanı yettikçe Pakistanlıların yanında olacaktır." diye konuştu.

Yetimhanelerde kalan çocukların hazırladığı piyesle başlayan programda konuşan Büyükelçi Yurdakul, "Yetimleri, ihtiyaçlarını karşılamamız gereken aile üyelerimiz gibi görmemiz gerekiyor. TİKA'nın ve Al Hizmet Vakfının böyle yaptığını görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Başkent İslamabad'daki bir düğün salonunda Al Hizmet Vakfının yetimhanelerinde kalan 800 yetime ve ailelerine verilen iftara, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA İslamabad Koordinatörü Emre Aktuna ve Al Hizmet Vakfı Başkanı Abdul Şakur katıldı.

Al Hizmet Vakfı Başkanı Şakur da Pakistan'da 4 milyon yetim olduğuna, vakfa ait yetimhanelerde ise 10 bin yetimin barındığına dikkati çekerek, "Gelecek 2 yılda 25 bin yetim kapasitesine ulaşmak istiyoruz. Sadece Pakistan'da değil başka ülkelerde de yetimlere destek oluyoruz. Yetimlerin milliyeti yoktur, hepsinin bizim desteklerimize ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'a özgü biryani, samosa ve gül şerbeti gibi yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği iftarın ardından TİKA yetkililerine, Al Hizmet Vakfı tarafından Sindh bölgesine özgü geleneksel kıyafetler hediye edildi.

