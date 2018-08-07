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TİKA’dan Paralimpik spor turnuvasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Kurum, Romanya'daki BRD Arges Open tekerlekli sandalye tenis turnuvasına katılan sporcular için ulaşım desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Romanya’da gerçekleşen "BRD Arges Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvasında engelli ve dezavantajlı çocukların kullanımı için özel tasarım ulaşım araçları sağladığı bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hediye edilen araçların, BRD Arges Open Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'na katılan sporcuların ulaşımını sağladığı belirtildi.

Otomatik erişim rampaları ve engelliler için tasarlanmış emniyet kemerleri gibi engellilerin kullanımına elverişli özel aksesuarla donatılmış iki panelvan sınıfı araç, geçen yıl Harap Alb Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kullanılmak üzere Bükreş 4'üncü Sektör Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Müdürlüğüne teslim edilmişti.

TİKA, söz konusu ulaşım desteğiyle engelli ve dezavantajlı çocukların rehabilitasyon merkezlerine ulaşımına destek verirken, paralimpik sporcuların tekerlekli sandalyeyle yüksek performanslı spor yapmaları için ihtiyaç duyulan elverişli ortamın sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Yedi ülkeden sporcuların katılımıyla yapılan turnuvada Türkiye’yi, kadınlar kategorsinde Büşra Ün, Ayfer Aker, Fatma Kidil ve Nurşen Şen, erkekler kategorisinde ise Turan Akalin, Hakan Güngör, Uğur Altinel, Yahya Aker ve Fatih Karataş olmak üzere toplam dokuz sporcu temsil etmişti.

Paralimpik olimpiyatlarda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk tenisçi ünvanına sahip olan Büşra Ün, Bükreş'teki turnuvada tekler kategorisinde birinci olmuştu.

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tika BRD Arges Open tekerlekli sandalye tenis turnuvası Büşra Ün

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