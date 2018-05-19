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TİKA'dan Rohingya Müslümanlarına ramazanda gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Bin 500 Rohingyalıya iftar verildi ve 25 bin kişiye gıda yardımına bulunuldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Rohingya Müslümanlarına ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 bin Rohingyalıya gıda yardımında bulunuldu ve bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Dr. Mahmut Çevik, iftar programında yaptığı konuşmada, Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinerek, "Cenab-ı Allah Al-i İmran suresinde 'Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz.' diye buyuruyor. Her acının ve sabrın sonu büyük mutluluk getirir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının Rohingya Müslümanlarının sessiz çığlıklarının sesi olduğunu belirten Çevik, "Türk yetkililer, İslam dünyasını ve gelişmiş ülkeleri bu zulme sessiz kalmamaları için uyardılar ve konuyu dünya gündemine getirdiler. Dün yanınızda olan Türkiye bugün de yanınızdadır, yarın da yanınızda olacaktır." diye konuştu.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Refik Çetinkaya da Rohingya Müslümanlarına 'hayırlı ramazanlar" diledi.

Öte yandan iftar programı öncesinde TİKA yetkilileri Rohingya Müslümanlarının evlerini gezerek bölge insanının sorunlarını dinlendi. Bu kapsamda ailelere gıda paketleri ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.

TİKA, gerçekleştirdiği projelerle yaklaşık 60 yıldır yaşadıkları bölgelerde sorun yaşayan Rohingya Müslümanlarına yardım ediyor.

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

TİKA, zor koşullar altındaki Arakanlı Müslümanlar için kurulan mülteci kampında her gün 6 bin kişiye yemek verip binlerce insana gıda yardımında bulunuyor. TİKA, bölgede ilerleyen zamanlarda gelir getirici projelerin uygulanmasını planlıyor.

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