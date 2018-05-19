TİKA'dan Rohingya Müslümanlarına ramazanda gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Rohingya Müslümanlarına ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 bin Rohingyalıya gıda yardımında bulunuldu ve bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Dr. Mahmut Çevik, iftar programında yaptığı konuşmada, Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinerek, "Cenab-ı Allah Al-i İmran suresinde 'Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz.' diye buyuruyor. Her acının ve sabrın sonu büyük mutluluk getirir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının Rohingya Müslümanlarının sessiz çığlıklarının sesi olduğunu belirten Çevik, "Türk yetkililer, İslam dünyasını ve gelişmiş ülkeleri bu zulme sessiz kalmamaları için uyardılar ve konuyu dünya gündemine getirdiler. Dün yanınızda olan Türkiye bugün de yanınızdadır, yarın da yanınızda olacaktır." diye konuştu.