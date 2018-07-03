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TİKA'dan Romanya'ya sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

TİKA'dan Romanya'ya sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'da 150 bin kişiye hizmet verecek Mecidiye Hastanesinin tadilatına başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Romanya'nın Köstence iline bağlı Mecidiye ilçesi ile çevresindeki yerleşim bölgelerindekilere hizmet verecek Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü tadilatının Başkanlık tarafından yenilenmeye başladığı bildirildi.

Söz konusu projeyle TİKA, en yakın il merkezi olan Köstence'den 45 kilometre uzaklıkta yer alan ve yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Mecidiye şehri başta olmak üzere, çevredeki yerleşim alanlarıyla yılda yaklaşık 150 bin kişinin daha kaliteli ve daha yüksek kapasite ile sağlık hizmeti almasına katkıda bulunacak.

Tadilat projesi kapsamında hastane polikliniğindeki muayene bölümleri ile radyoloji, tıbbi görüntüleme, fiziksel ve tıbbı rehabilitasyon laboratuvarı, tıbbi analiz laboratuvarı ve bir eczane de hizmete açılacak.

Sultan Abdülmecit'in fermanıyla kurulduğu için "Mecidiye" ismini alan hastane, 2015'te Romanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Hastanenin modernizasyonu için 2 yıllık süre tanınmış ve bu sürede ilgili Belediye tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarına başvurularak alınan ödenekle ihale gerçekleştirilmişti. İhaleyi kazanan firma, hastanenin girişi ve ayakta tedavi bölümlerini yıktıktan sonra çalışmalarını durdurmuştu.

TİKA, yeniden gerçekleştirilen ihale sonucunda Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümünün yenileme çalışmalarını üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya tika

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