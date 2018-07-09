TİKA’dan Senegal ve Gine Bissau’da sağlık ve veterinerlik taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Afrika’nın en batısındaki Senegal'in güneyindeki Kazamans ve komşu ülke Gine Bissau’da sağlık ve veterinerlik taraması yapıldı.
TİKA ile Şeyh Anta Diop Üniversitesine (UCAD) bağlı Afrika Yüksek Eğitimine Destek ve Tanıtım Merkezi (CACSUP) ortaklığıyla iki ülkede uzman ekipler, bin 500'e yakın hayvanı sağlık taramasından geçirdi, ücretsiz ilaç tedavisi uyguladı.
Eş zamanlı olarak iki ülkede TİKA desteğiyle başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye genel sağlık taraması yapan uzman ekipler, güvenilir gıda temini ile hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Öte yandan, tarama çalışmalarının yapılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, TİKA Senegal Koordinatörü Murat Oral ve çok sayıda misafir katıldı.
Büyükelçi Civaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'deki sağlık taramasına Senegalli gönüllü çok sayıda doktor ve uzmanın destek verdiğini söyledi.
Taramadan geçirilen kişi ve hayvanların ilaçlarının ve sağlık giderlerinin tamamen TİKA tarafından karşılandığını belirten Civaner, "Taramalardaki amaç hayvanların sağlığını korumak kadar, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların da önlemektir. Bölgesel düşünüyoruz. Coğrafi olarak birbirine yakın olan Senegal, Gambiya ve Gine Bissau'yu kapsayacak projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.
Civaner, yapılan hizmetlerin bölge halkınca heyecan ve memnuniyetle karşılandığına dikkati çekti.
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