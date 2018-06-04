TİKA’dan Sevakin Adası'nda iftar

Kızıldeniz Eyalet Valisi El-Hadi Ahmed ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan ve Sevakin Adası’na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, programda yaptığı konuşmada, Sudan’da bu ramazan üçüncü büyük iftarı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinin ardından yeni proje çalışmalarının başladığı Sevakin Adası’nda böyle manevi bir atmosferin oluşması bizleri fazlasıyla memnun etti.” dedi.

Ahmed, “Türkiye, tarih boyunca Sudan ve halkının yanında olmuştur. Sudan ve Türkiye samimi bir bağ ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu tür organizasyonlar ile kardeşliğimiz pekişiyor. Sudan’a yapılan desteklerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.” diye konuştu.

TİKA’nın daha önce Sevakin Adası’nda tamamladığı Gümrük Binası, Hanefi ve Şafi Camileri ve halen restorasyonu devam eden Muhafaza Binası restorasyon projelerini çok beğendiklerini kaydeden Ahmed, adanın bütün olarak aslına uygun restorasyonunun yapılması sonrası Sevakin’in turizm merkezi olacağını da sözlerine ekledi.

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- Türk Kızılayı’ndan ramazan yardımı

Öte yandan Türk Kızılayı, Sudan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Gıda paketi dağıtımı, Hartum Eyaleti’ndeki su ve elektriğin olmadığı, tek gözlü evlerde hayatlarına devam eden yetim çocukların yaşadığı mahallelerde yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılayı Güney Sudan Delegasyonu Başkanı Osman Barış Diker, ramazan sonuna kadar 2 bin Sudanlıya gıda paketi ulaştırılacağını söyledi.