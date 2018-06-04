HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA’dan Sevakin Adası'nda iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

TİKA’dan Sevakin Adası'nda iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın tarihi Sevakin Adası’nda iftar verdi.

Adada restorasyonu tamamlanan Gümrük Binasında gerçekleşen iftara, Kızıldeniz Eyalet Valisi El-Hadi Muhammed Ali Seyyid Ahmed, askeri ve idari yetkililer, Türk firma temsilcileri, TİKA Sevakin Projesi Danışma Kurulu üyeleri ve Sevakin halkı katıldı.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, programda yaptığı konuşmada, Sudan’da bu ramazan üçüncü büyük iftarı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinin ardından yeni proje çalışmalarının başladığı Sevakin Adası’nda böyle manevi bir atmosferin oluşması bizleri fazlasıyla memnun etti.” dedi.

Sudanlı yetkili makamların TİKA çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Güngenci, özellikle Sudan halkının Türkiye’ye ettiği duaların kendilerinde çalışma azmi oluşturduğuna dikkati çekti.
\

- “Restorasyon projelerini çok beğendik”

Kızıldeniz Eyalet Valisi El-Hadi Ahmed ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan ve Sevakin Adası’na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ahmed, “Türkiye, tarih boyunca Sudan ve halkının yanında olmuştur. Sudan ve Türkiye samimi bir bağ ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu tür organizasyonlar ile kardeşliğimiz pekişiyor. Sudan’a yapılan desteklerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.” diye konuştu.

TİKA’nın daha önce Sevakin Adası’nda tamamladığı Gümrük Binası, Hanefi ve Şafi Camileri ve halen restorasyonu devam eden Muhafaza Binası restorasyon projelerini çok beğendiklerini kaydeden Ahmed, adanın bütün olarak aslına uygun restorasyonunun yapılması sonrası Sevakin’in turizm merkezi olacağını da sözlerine ekledi.
\

- Türk Kızılayı’ndan ramazan yardımı

Öte yandan Türk Kızılayı, Sudan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Gıda paketi dağıtımı, Hartum Eyaleti’ndeki su ve elektriğin olmadığı, tek gözlü evlerde hayatlarına devam eden yetim çocukların yaşadığı mahallelerde yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılayı Güney Sudan Delegasyonu Başkanı Osman Barış Diker, ramazan sonuna kadar 2 bin Sudanlıya gıda paketi ulaştırılacağını söyledi.

Türk halkının yardımlarını mazlum Sudanlılara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Diker, “Zor şartlarda olan yetim çocuklarımızın yaşadığı 8 farklı bölge tespit ettik. Yardımlarımızı belirlediğimiz bu bölgelerde yoğunlaştırıyoruz. Amacımız onların birazcık olsun rahat nefes almasını sağlamak.” diye konuştu.

Yardım alanlardan Amine Mustafa Yusuf ise “Ramazan ayında bizleri unutmayan Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah onları doğruluktan ayırmasın. Rabbim daima onları istikamette kılsın.” diye dua etti.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Türkistanlılardan Çin Başkonsolosluğu'na iftar protestosuTürkistanlılardan Çin Başkonsolosluğu'na iftar protestosu
Pide, zeytin ve su ile iftar yaptılarPide, zeytin ve su ile iftar yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar sevakin tika

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.