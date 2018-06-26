TİKA'dan Sierra Leone'deki yetimhaneye donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'deki bir yetimhaneye donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, başkent Freetown'da 216 kız çocuğunun kalacağı bir yetimhaneye donanım desteğinde bulundu.

Yetimhanede kalan öğrencilerin sosyal aktivitelerini yapacağı salonlar için malzeme temin eden TİKA, yemekhanelerde kullanılmak üzere masa ve sandalyelerin yanı sıra buzdolabı ve dondurucu desteği sağladı.

TİKA, öte yandan, başkentteki yetimhanenin şehir şebekesinin olmaması nedeniyle elektrik sıkıntısının çözümü için yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ile elektrik aydınlatma ihtiyaçlarının çözümü için akü ve şarj kontrol ünitelerinin kurulumunu gerçekleştirdi.

Başkanlığın temin ettiği malzemeler, Africa Humanitarian Relief Foundation Dernek Başkanı Osman Sidique Dumbuya'ya teslim edildi. Yetimhanedeki kız çocukları, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

