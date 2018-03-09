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TİKA'dan Şili'de üç huzurevine ekipman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

Linares, San Javier ve Colbun kentlerindeki üç huzurevine oda, revir ve yemekhanelerin yenilenmesi için malzemelerin yanı sıra yaşlıların günlük hayatını ve bakımlarını kolaylaştıracak ekipman desteği sağlandı

SANTİAGO (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şili'nin üç kentinde yaşlı bakımevlerine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Maule bölgesine bağlı Linares, San Javier ve Colbun kentlerindeki yaş bakımevlerinin oda, revir ve yemekhanelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin yanı sıra yaşlıların günlük hayatını ve bakımlarını kolaylaştıracak sandalye, egzersiz bisikleti gibi ekipmanlar törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç ile TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Linares Milletvekili ve Şili Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Romilio Gutierrez katıldı.

Gutierrez, törendeki konuşmasında, ülkesinin yaşlı bakımı konusunda yeterli bir resmi yapılanmaya sahip olmadığını belirterek, TİKA'nın yardımlarının önemine dikkati çekti.

Bu yardımla Türkiye ve Şili gibi birbirine uzak iki ülkenin halkları arasında gönül bağı kurulduğunu dile getiren Gutierrez, Türkiye’ye teşekkür etti.

Büyükelçi Dinç ise iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu anlattı.

Dinç, bu çalışmaların iki halkın birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olacağını belirtti.

Dr. Rahman Nurdun da Şili'de eğitim, kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen projelerin ülkenin her kesiminden insanına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA, geçen yıl yine Linares kentinde gerçekleştirdiği Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi ile 5 bin kadına tekstil ve tasarım alanlarında yararlanabilecekleri ekipman yardımında bulunmuştu.

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Şili tika Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç

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