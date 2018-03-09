TİKA'dan Şili'de üç huzurevine ekipman desteği

SANTİAGO (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şili'nin üç kentinde yaşlı bakımevlerine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Maule bölgesine bağlı Linares, San Javier ve Colbun kentlerindeki yaş bakımevlerinin oda, revir ve yemekhanelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin yanı sıra yaşlıların günlük hayatını ve bakımlarını kolaylaştıracak sandalye, egzersiz bisikleti gibi ekipmanlar törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç ile TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Linares Milletvekili ve Şili Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Romilio Gutierrez katıldı.

Gutierrez, törendeki konuşmasında, ülkesinin yaşlı bakımı konusunda yeterli bir resmi yapılanmaya sahip olmadığını belirterek, TİKA'nın yardımlarının önemine dikkati çekti.

Bu yardımla Türkiye ve Şili gibi birbirine uzak iki ülkenin halkları arasında gönül bağı kurulduğunu dile getiren Gutierrez, Türkiye’ye teşekkür etti.