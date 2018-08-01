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TİKA'dan Sırbistan'da Tecrübe Paylaşım Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:48 | Son Güncelleme

Program kapsamında Türkiye'den 10 öğrenci Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrindeki Osmanlı mezarlığının temizlik çalışmalarına katıldı

NOVİ PAZAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Türkiye'den 10 öğrenci Sırbistan'ın Novi Pazar şehrindeki Osmanlı mezarlığının temizlik çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gelen öğrenciler, Osmanlı döneminden kalma 38 bin metrekarelik tarihi mezarlıkta temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

TİKA'da Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Zehra Büyüktavşan, AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Osmanlı mezarlığında temizlik çalışmasını yürütmeye başladıklarını belirterek, söz konusu projenin amacının Osmanlı'nın izlerine ve eserlerine sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Temizlik çalışmalarının dört gün süreceğini bildiren Büyüktavşan, "Geldiğimiz ilk günden bu yana Sırbistan halkı bizi çok sevecen karşıladı. Mutlu bir şekilde programımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Grupta yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Sabahat Eren de Türkiye'nin Balkanlar ile ortak bir tarihi paylaştığına dikkati çekerek, Novi Pazar'ın doğası ve insanı ile Türkiye'ye çok benzediğini ifade etti.

Okulda teoride gördüklerini burada pratik olarak icra etme şansı bulduklarını anlatan Eren, "Yüksek lisans eğitimimi gerçekleştirmek için ileride Sırbistan'a tekrar gelmek istiyorum." dedi.

Tecrübe Paylaşımı Program kapsamında, Sırbistan'da bulunan grup, ilerleyen günlerde Sjenica şehrine giderek TİKA tarafından restorasyon çalışmaları yürütülen Valide Sultan Camisi şantiyesindeki çalışmalara destek verecek. Öğrenciler, program kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı'nı ziyaret edip, burada sulama ve çevre temizliği faaliyetlerine katılacak.

TİKA'nın 30 ülkede gerçekleştirdiği Tecrübe Paylaşımı Programı'na 500 öğrenci katılıyor.

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Novi Pazar Tecrübe Paylaşım Programı tika

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