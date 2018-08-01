TİKA'dan Sırbistan'da Tecrübe Paylaşım Programı

NOVİ PAZAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Türkiye'den 10 öğrenci Sırbistan'ın Novi Pazar şehrindeki Osmanlı mezarlığının temizlik çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gelen öğrenciler, Osmanlı döneminden kalma 38 bin metrekarelik tarihi mezarlıkta temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

TİKA'da Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Zehra Büyüktavşan, AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Osmanlı mezarlığında temizlik çalışmasını yürütmeye başladıklarını belirterek, söz konusu projenin amacının Osmanlı'nın izlerine ve eserlerine sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Temizlik çalışmalarının dört gün süreceğini bildiren Büyüktavşan, "Geldiğimiz ilk günden bu yana Sırbistan halkı bizi çok sevecen karşıladı. Mutlu bir şekilde programımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Grupta yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Sabahat Eren de Türkiye'nin Balkanlar ile ortak bir tarihi paylaştığına dikkati çekerek, Novi Pazar'ın doğası ve insanı ile Türkiye'ye çok benzediğini ifade etti.