TİKA'dan Sırbistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, Sırbistan'ın 5 ayrı bölgesinde bulunan mültecilere ve ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 adet gıda paketi dağıttığı belirtildi.

TİKA, başkent Belgrad'daki Krnjaca ve Subotitca belediyeleri bünyesindeki Sırbistan'ın en büyük mülteci merkezleri başta olmak üzere Smederevo, Subutitca, Mali Zvornik bölgeleri ve Türklerin yaşadığı Bilaç köyü ile Romanların yaşadığı Preşova Vadisi'nde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Açıklamada, TİKA'nın, Sırbistan'daki 19 merkezde güven içinde ancak zor şartlarda, yardıma muhtaç bir şekilde yaşayan 3 binin üzerinde mülteciye yardım ettiği kaydedildi.

Krnjaca Mülteci Merkezi'nde kalan 350 mülteciye verilmek üzere gerçekleştirilen gıda paketi dağıtımına Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Sırbistan Çalışma İstihdam ve Gaziler Bakanı Müsteşarı Milenko Nikic, Belgrad Belediye Başkanı Vekili Goran Vesic, Sırbistan Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Halklar Komiseri Vladimir Cucic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı.

TİKA'nın, Bosna Hersek sınırındaki Mali Zvornik şehri ve Türk köyü Bilaç başta olmak üzere, Arnavut nüfusun yoğun yaşadığı Preşova Vadisi gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde gıda yardımlarına devam edeceği bildirildi.

