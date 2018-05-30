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TİKA'dan Sırbistan'daki sığınmacılara ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

TİKA tarafından Sırbistan'daki Krnjaca Sığınmacı Merkezi'nde kalan sığınmacı ailelere 350 gıda paketi dağıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından ramazan ayı dolayısıyla Sırbistan'daki sığınmacılara gıda paketleri verildi.

Krnjaca Sığınmacı Merkezi'ndeki sığınmacı ailelere yardımların teslim edildiği programa, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TİKA Belgrad Program Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat ve Sırbistan Göçmen ve Göç İşleri Komiseri Vladimir Cucic katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, sığınmacı merkezinde kalan ailelere 350 adet gıda paketi dağıtıldığını belirterek, bugünkü yardımların Sırbistan'da ramazan ayı kapsamında düzenlenen faaliyetlerden yalnızca biri olduğunu ifade etti.

Sığınmacı krizinin ciddiyetine dikkati çeken Bilgiç, Türkiye'nin 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Sığınmacı merkezinde gerçekleştirilen programın, Sırbistan kurumlarınca da desteklendiğini kaydeden Bilgiç, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

TİKA Belgrad Program Koordinatörü Toşbat da ramazan ayında Sırbistan'daki bin 200 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını ifade ederek, TİKA olarak amaçlarının iki ülkenin birlikte kalkınması olduğunu vurguladı.

Sırbistan Göçmen ve Göç İşleri Komiseri Cucic ise TİKA'nın ramazandaki gıda yardımını "güzel bir jest" olarak nitelendirerek, Krnjaca Sığınmacı Merkezi'nde yaklaşık 450, Sırbistan genelinde ise 3 bin 270 sığınmacı bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin sığınmacı konusunda üzerine düşen görevi ciddi şekilde yerine getirdiğini söyleyen Cucic, Türkiye sığınmacı konusundaki mevcut tutumunu sürdükçe endişelenmelerini gerektirecek bir durum olmadığının altını çizdi.

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Ramazan sığınmacı sırbistan tika

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