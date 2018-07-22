TİKA'dan Somali İşçi Sendikalarına donanım desteği

Ayrıca İrman, Türkiye'deki seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak, Türk kurumlarının Somalili işçilerin haklarını korumaya önem veren sivil kuruluşları desteklemesinden övgüyle söz etti.

Törende konuşan Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı İrman, genel merkezin açılışıyla Türk ve Somali işçi sendikaları arasında tecrübe alışverişi için iş birliği köprüsü inşa edileceğini söyledi.

Açılışa, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Abdulaziz Salih İrman, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, Somali'deki Türk kuruluşlarının temsilcileri, Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ömer Faruk Osman, sendika yetkilileri ve davetliler katıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın donanım desteği verdiği Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi törenle açıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar da binanın, Somali İşçi Sendikaları Birliğinin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve sunduğu hizmetlerin hızlanmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Bekar, TİKA'nın Somali'de hayata geçirdiği ve sivil kuruluşları destekleme aşamasına ulaşan projelerin, iki ülke arasındaki sıkı ilişkilerin ürünü olduğunu ve kardeşliği pekiştirdiğini kaydetti.

TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz da Türkiye için önemli olan Somali'nin, TİKA'nın kalkınma projesi yürüttüğü 150 ülke arasında en çok faydalanan ülkelerden olduğunu, TİKA'nın Somali'de uyguladığı projelerin artarak devam edeceğini söyledi.

Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Osman da TİKA'nın, sendika için büyük önem taşıyacak yeni genel merkezin donanımındaki rolünden övgüyle söz etti.

