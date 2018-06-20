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TİKA'dan Somali Üniversitesine bilgisayar laboratuvarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

TİKA'dan Somali Üniversitesine bilgisayar laboratuvarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali Üniversitesine bilgisayar desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Somali'nin en büyük üniversitelerinden Somali Üniversitesinde 51 kişilik bilgisayar laboratuvarı kurdu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, laboratuvarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Somali'de faaliyet yürüten en önemli kurumlarından birinin TİKA olduğunu belirterek, Somali Üniversitesine bu bilgisayar laboratuvarını kazandırdığı için başkanlığa teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, TİKA'nın 25 yılda 25 bin projeye imza attığını hatırlatarak, Somali'de de birçok önemli proje gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkanlığın bundan sonra da bu gibi faaliyetlerine devam edeceğini dile getiren Çetin, tüm bu projelerin kardeşlik hukuku içinde yapıldığını ifade etti.

Somali Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Maalim Ahmed, "Tüm dünyanın Somali'de yaşanan insanlık dramına kör ve sağır olduğu bir dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Somali'ye gelerek ülkenin kalkınması için seferberlik başlattı." dedi.

Ahmed, o günden bu yana Somali'ye gerçek anlamda yardımı Türkiye'nin ve Türk halkının yaptığını sözlerine ekledi.

Bin kadar öğrencinin eğitim gördüğü Somali Üniversitesindeki laboratuvarın açılışına TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, Somali Planlama Bakanlığı temsilcileri ve Somali Üniversitesi yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar Somali tika

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