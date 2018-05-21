TİKA'dan Somali'deki sel mağdurlarına yardım eli

Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz ve Türk Kızılayı Somali Delegasyonu görevlilerinin ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine helikopter ile gıda maddelerini ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, TİKA'nın, yapılan acil insani yardım organizasyonunda selden etkilenen bin aileye pirinç, şeker, un, yağ, makarna ve süt tozundan oluşan 40 ton gıda maddesini teslim ettiği bildirildi.

Açıklamada, başkent Mogadişu'ya 360 kilometre mesafedeki Beledweyne şehrindeki ve şehrin çevresindeki yerleşim yerlerinde yaklaşık 200 bin insanın selden etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA ve Türk Kızılayı tarafından Somali'de Şabella Nehri'ne yakın şehirlerde muson mevsiminin başlaması nedeniyle ortaya çıkan su taşkını ve selden etkilenen halka gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Somali'de selden etkilenen bin aileye pirinç, şeker, un, yağ, makarna ve süt tozundan oluşan 40 ton gıda maddesini teslim etti.

Öte yandan, Türk Kızılayı tarafından da ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımı yapıldı.

Türk heyetinin Hir-Şabella Federal Bölge Cumhurbaşkanı Muhammed Ware ve Somalili bakanlarca karşılandığı vurgulanan açıklamada, Ware'nin Türk heyetin felaket bölgesine çok hızlı bir şekilde ulaşmasından ve yardım dağıtmasından duyduğu memnuniyeti "Türkler yine gerçek kardeşimiz olduklarını gösterdi." cümleleriyle ifade ettiği aktarıldı.

Somali'nin çeşitli kentlerinde nisan ayı sonunda şiddetli yağış sonucu sel meydana gelmiş, on binlerce insan selden zarar görmüş, çok sayıda kişi de evlerinden çıkmak zorunda kalmıştı.

Felaketin etkisinin sürdüğü bölgede yağışların devam ettiği vurgulanan açıklamada, bütün yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin su ile kaplandığı bölgede evlerini terk eden insanların tekrar evlerine dönmelerinin zaman alacağı belirtildi.

