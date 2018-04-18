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TİKA'dan Sudan’da Konfeksiyon Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

TİKA'dan Sudan’da Konfeksiyon Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinasyon Ofisi, Sudan İnsan Kaynakları Bakanlığı bünyesindeki 20 Sudanlı kadına konfeksiyon eğitimi verdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Hartum'daki Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Programa katılan Hartum Eyaleti İnsan Kaynakları Bakanı Cafer Ahmed Abdullah, yaptığı konuşmada, TİKA ile iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Abdullah, “Sudanlı kadınların aldıkları sertifikalar ile en yakın zamanda iş bulacaklarına eminim. Bu durum ülkedeki işsizlik rakamını da düşürecektir. İkili ilişkilerimizin artacağına inanıyorum çünkü Türk dostlarımızla yaptığımız ortak projelerden çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

TİKA Hartum Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Sarıtaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eğitimlerimiz 21 gün sürdü. Derslerimizi hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandılar.” diye konuştu.

Meslek eğitim merkezinde 10 alanda eğitim verildiğini kaydeden Sarıtaş, en aktif bölümün konfeksiyon olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi tika

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