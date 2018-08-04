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TİKA'dan Sudanlı çiftçilere tohum desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

TİKA'dan Sudanlı çiftçilere tohum desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudanlı çiftçilere geliştirilmiş tohum, fidan ve zirai alet desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, "2018 yılı Tohum ve Fidan Dağıtımı Projesi" kapsamında, Sudan Eyalet Valilikleri ve Afrika Teknoloji Kenti iş birliğinde Sinnar ve Cezire eyaletlerinde geliştirilmiş tohum, fidan ve zirai alet dağıtımı gerçekleştirdi.

Darfur eyaletleri ile Sinnar ve Cezire'de de yaklaşık 50 ton sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz ve susam tohumları ile 2 bin 500 adet meyve fidanı teslim edildi.

Sinnar Valisi Aldelkerim Mousa Abdelkerim, tohum ve fidanların dağıtımı esnasında yaptığı konuşmada, "Güney Darfur eyaletinde görev yaptığım yıllarda TİKA hastane yaptı, su kuyuları açtı, tohum dağıttı, ihtiyaç sahibi her Sudanlının hizmetinde oldu." ifadesini kullandı.

TİKA'nın Sudan'da hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Abdelkerim, "Tohum, fidan ve zirai aletler bölge halkının yüzünü güldürecek. Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

TİKA tarafından bugüne kadar Orta, Doğu, Kuzey ve Batı Darfur eyaletleri ile Sinnar ve Cezeyir eyaletlerinde bugüne kadar gerçekleştirilen tohum projesinden yaklaşık 550 bin dar gelirli çiftçi yararlandı.

Söz konusu projeden ise 30 bin çiftçinin yararlanması hedefleniyor.

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