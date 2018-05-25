TİKA'dan Sudanlı öğrencilere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesi öğrencilerine iftar verdi.
Başkent Hartum’daki üniversite kampüsünde düzenlenen iftar programına yaklaşık 300 öğrenci katıldı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Sudan her zaman dost iki ülkedir. Bizler de mübarek ramazan ayında yaptığımız insani yardım programları ve iftar organizasyonları ile kardeşimize desteğimizi gösteriyoruz." dedi.
AA muhabirine konuşan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik ise Sudan'da güzel bir atmosferde öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Çevik, "TİKA olarak dünyanın her yerinde bu tür iftar sofralarıyla kardeşlerimizle buluşuyoruz. Sudan'da da Afrika Üniversitesinde uluslararası öğrencilerimizle buluştuk. Ramazan ayı boyunca birçok ülkede faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.
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