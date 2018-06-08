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TİKA'dan Suriye'de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

TİKA tarafından, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez'de iftar programı düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez'de bin kişiye iftar verildi.

TİKA, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesinde, bölgede faaliyet gösteren Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UNSUR) iş birliğiyle savaş mağduru Suriyeli aileler için iftar programı düzenledi.

TİKA Uzmanı Ali Ekber Kaşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ajansın dünyanın her yerinde olduğu gibi Azez'de de iç savaş yüzünden evlerini kaybeden Suriyelilerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Kaşur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TİKA Başkanımız Serdar Çam'ın direktifleriyle Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlarla sofralarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Burada Suriyeli kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bölgede 300 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Kaşur, TİKA olarak Türkiye'nin yardımlarını dünyanın her yerine ulaştırdıklarını yineledi.

TİKA ile UNSUR tarafından Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Bafilyon ve Katma köylerinde de 300 aileye gıda kolisi ve pirinç dağıtıldı.

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gıda yardımı iftar Suriye tika

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