TİKA'dan Tayland'da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tayland'da 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Bang Uthit Camisi'nde yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, programa Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Tayland Müslüman Dünyası Politika Merkezi yetkilisi Narong Vosgsumitr ve THY Tayland Direktörü Ahmet Tuğcu katıldı.

Vosgsumitr, programda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede sevilen bir ülke olduğunu belirterek, yapılan yardımların ülkesinde memnuniyetle karşılandığını söyledi. Vosgsumitr, düzenlenen iftar programından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Tayland Müslümanları, Sultan 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı sevgisi ve hilafete olan bağlılıklarını göstermek amacıyla cami giriş kapılarının üzerine "Osmanlı Devlet Arması" işliyordu. Hilafetin kaldırılmasının ardından ülkede bu uygulamaya son verildi ancak Bang Uthit Camisi'ndeki "Osmanlı Devlet Arması" hala muhafaza ediliyor.

