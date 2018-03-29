TİKA’dan Telafer’in eğitim altyapısına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak’ın Telafer kentinde DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatı tamamlandı.
TİKA, Telafer’de DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatını tamamlayarak her yaştaki Telaferli Türkmen çocukların yeniden eğitim yuvalarına kavuşmasını sağladı. Al-Zahed Ortaokulu için tadilat sonrası düzenlenen programa Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telafer Eğitim Müdürü Muhammed İbrahim, TİKA yetkilileri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Büyükelçi Yıldız, Türkiye ile Irak arasında bir bağ olan Türkmenlere yönelik eğitim alanında verilen bu destek için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Yıldız, sadece eğitim alanında değil hemen her alanda Türkmenlere yönelik destekte bulunan TİKA’ya teşekkürlerini iletti.
Al-Zahed Ortaokulunda, Telafer’in DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından evlerine dönen Türkmen ailelerin çocuklarına eğitim hizmeti vermek için okulları tamamen yıkılan iki diğer ortaokulun öğrencilerini de kapsayarak kapasitesinin üç katı eğitim hizmeti veriyor. TİKA tarafından, okulun tüm derslikleri, öğretmen odaları ve ortak kullanım alanları yenilenerek okulun yıkılan duvarlarının onarım ve boya işleri yapılıp okul girişi betonla kaplandı.
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