HABER

TİKA’dan Telafer’in eğitim altyapısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak’ın Telafer kentinde DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatı tamamlandı.TİKA, Telafer’de DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatını tamamlayarak her yaştaki Telaferli Türkmen çocukların yeniden eğitim yuvalarına kavuşmasını sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak’ın Telafer kentinde DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatı tamamlandı.
TİKA, Telafer’de DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatını tamamlayarak her yaştaki Telaferli Türkmen çocukların yeniden eğitim yuvalarına kavuşmasını sağladı. Al-Zahed Ortaokulu için tadilat sonrası düzenlenen programa Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telafer Eğitim Müdürü Muhammed İbrahim, TİKA yetkilileri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Büyükelçi Yıldız, Türkiye ile Irak arasında bir bağ olan Türkmenlere yönelik eğitim alanında verilen bu destek için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Yıldız, sadece eğitim alanında değil hemen her alanda Türkmenlere yönelik destekte bulunan TİKA’ya teşekkürlerini iletti.
Al-Zahed Ortaokulunda, Telafer’in DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından evlerine dönen Türkmen ailelerin çocuklarına eğitim hizmeti vermek için okulları tamamen yıkılan iki diğer ortaokulun öğrencilerini de kapsayarak kapasitesinin üç katı eğitim hizmeti veriyor. TİKA tarafından, okulun tüm derslikleri, öğretmen odaları ve ortak kullanım alanları yenilenerek okulun yıkılan duvarlarının onarım ve boya işleri yapılıp okul girişi betonla kaplandı.

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklamasıABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.