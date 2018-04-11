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TİKA’dan Telafer’in eğitim altyapısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

TİKA, Irak’ın Telafer kentinde DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan üç okulun tadilatını tamamladı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak Telafer’de DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatını tamamlayarak Telaferli Türkmen çocukların yeniden eğitim yuvalarına kavuşması sağladı.

TİKA, Irak’ın Telafer kentinde DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan üç okulun tadilatını tamamladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak Telafer’de DEAŞ saldırıları sonucu tahrip olan bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise olmak üzere toplam üç okulun tadilatını tamamlayarak Telaferli Türkmen çocukların yeniden eğitim yuvalarına kavuşması sağladı. Al-Sadık Al-Amin Lisesi için tadilat sonrası düzenlenen açılış törenine Telafer Belediye Başkanı Muhsin Çolak, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Telafer Eğitim Müdürü Yardımcısı, okul müdürleri ve öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
TİKA Koordinatörü Cüneyt Esmer yaptığı konuşmada, TİKA’nın faaliyetlerinde öncelikli alanların başında eğitim sektörünün geldiğini, tamamen harap olan ilçede bu projeyi tamamlayarak daha iyi bir eğitim ve öğretim sürdürmeyi hak eden Telafer gençliğine böyle bir hizmet vermekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Telafer Belediye Başkanı Muhsin Çolak ise, Türkiye’nin yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek desteklerden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.
550 öğrencisiyle halihazırda ilçede tadilatı yapılan tek lise olan Al-Sadık Al-Amin Lisesi, Telafer’in DEAŞ’tan kurtulduktan sonra evlerine dönen Türkmen ailelerin çocuklarına kapasitesinin üstünde eğitim hizmeti veriyor. TİKA tarafından okulun tüm derslikleri, öğretmen odaları ve tuvaletleri yenilendi.

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