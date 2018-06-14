TİKA'dan Tunus'ta bin 500 aileye ramazan paketi

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus Koordinatörlüğü, ramazan ayında Tunus'un güneyinde bin 500 aileye ramazan paketi dağıttı.
TİKA Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un güneyinde ekonomik seviyesi düşük Gabes vilayetine bağlı üç ilçede ihtiyaç sahibi bin 500 aileye ramazan paketi dağıtımı yapıldı.
Açıklamada, Gabes Valisi Munci Semur, Gabes milletvekili Emel Suid ve Matmata Kaymakamı İbrahim Zubi'nin yardımların yapıldığı dağıtım merkezini ziyaret ettiği, Vali Semur'un, ramazan ayı vesilesiyle halkına sunulan bu katkıdan dolayı Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini sunduğu belirtildi.
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