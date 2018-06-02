TİKA'dan Türk-Macar dostluğuna katkı

BUDAPEŞTE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi, faaliyetlerine başladığı 2014 yılından bu yana farklı alanlarda gerçekleştirdiği 80'den fazla projeyle Türk-Macar dostluğuna katkıda bulunuyor.
Dünya genelinde 58 ülkede 60 ofisle faaliyet gösteren TİKA, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk koordinatörlüğü TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Macaristan'da sağlık, eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalara ve prestijli projelere imza atıyor.
TİKA Macaristan Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TİKA'nın Macaristan'daki faaliyetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Çok sayıda ortak değerin bulunduğu Macaristan'ın Türklere, Türk tarihine, medeniyetine, kültürüne oldukça saygılı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kızıltoprak, Macaristan'da TİKA ofisinin açılması sürecinin 2012 yılında Macar yetkililerin teklifi üzerine başladığını söyledi.
Prof. Dr. Kızıltoprak, TİKA'nın, Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden ve Macarların da saygı duyduğu Gül Baba Türbesi ile çevresinin restorasyonu, Zigetvar kentinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü türbenin yerinin tespiti ve arkeolojik çalışmaların yapılması gibi önemli projelere imza attığını belirtti.
TİKA'nın Macaristan'daki tarihi eserleri koruma adına restorasyon projelerine ve çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kızıltoprak, ''Eger kentinde camisi yıkılan ama minaresi ayakta kalan bir tarihi eser var. Şu an kent belediyesi tarafından güçlendirme çalışması yapılıyor ama bu yapının aynı zamanda restorasyona da ihtiyacı var. Bu konuda TİKA üzerine düşeni yapacaktır. Benzer şekilde Pecs kentinde bulunan Yakovalı Hasan Paşa Camisi ve İdris Baba Türbesinin restorasyon çalışmaları da programımızda yer almakta.'' diye konuştu.
Macaristan hükümetinin kültür, sanat ve bilim alanı başta olmak üzere Macaristan ve Macar kültürü için önemli hizmetlerde bulunan kişilere verdiği liyakat nişanının, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam'a verildiğini de hatırlatan Prof. Dr. Kızıltoprak sözlerini şöyle sürdürdü:
''Macar hükümeti tarafından TİKA Başkanımıza böyle bir ödülün tevdi edilmesi, Türk-Macar dostluğunun ve Macaristan'da yapılan hizmetlerin en üst seviyede bir alaka ve hüsnü kabul gördüğünü kanıtlayan en önemli bir delildir. Bu bakımdan çok anlamlı. Bu ödül, Macaristan'da TİKA'nın hizmetlerinin daha büyük projelere imza atması konusunda cesaretlendiriyor. ''
TİKA'nın Macaristan'da 4 yılda gerçekleştirdiği 80'den fazla proje arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 Eylül 1541'deki Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtilen Gül Baba için 1543-1548 yılları arasında 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılan türbenin 2016 yılında başatılan restorasyonu ve Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği alana inşa edilen türbenin yerini tespit çalışmaları öne çıkıyor.
Ayrıca, Budapeşte, Szentendre, Kenderes, Pecs, Martonvasar ve Kecskemet kentlerindeki birçok sağlık kurumuna ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanları ve çeşitli cihazları temin eden TİKA, Avrupa'nın en eski Türkoloji Bölümü olan ve bugüne kadar çok değerli Türkologlar yetiştiren Budapeşte ELTE Üniversitesi'nin Türkoloji Bölümü'nün ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanları da sağladı.
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