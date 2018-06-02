TİKA'dan Türk-Macar dostluğuna katkı

Prof. Dr. Kızıltoprak, TİKA'nın, Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden ve Macarların da saygı duyduğu Gül Baba Türbesi ile çevresinin restorasyonu, Zigetvar kentinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü türbenin yerinin tespiti ve arkeolojik çalışmaların yapılması gibi önemli projelere imza attığını belirtti.

Dünya genelinde 58 ülkede 60 ofisle faaliyet gösteren TİKA, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk koordinatörlüğü TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Macaristan'da sağlık, eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalara ve prestijli projelere imza atıyor.

TİKA'nın Macaristan'daki tarihi eserleri koruma adına restorasyon projelerine ve çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kızıltoprak, ''Eger kentinde camisi yıkılan ama minaresi ayakta kalan bir tarihi eser var. Şu an kent belediyesi tarafından güçlendirme çalışması yapılıyor ama bu yapının aynı zamanda restorasyona da ihtiyacı var. Bu konuda TİKA üzerine düşeni yapacaktır. Benzer şekilde Pecs kentinde bulunan Yakovalı Hasan Paşa Camisi ve İdris Baba Türbesinin restorasyon çalışmaları da programımızda yer almakta.'' diye konuştu.

Macaristan hükümetinin kültür, sanat ve bilim alanı başta olmak üzere Macaristan ve Macar kültürü için önemli hizmetlerde bulunan kişilere verdiği liyakat nişanının, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam'a verildiğini de hatırlatan Prof. Dr. Kızıltoprak sözlerini şöyle sürdürdü:

''Macar hükümeti tarafından TİKA Başkanımıza böyle bir ödülün tevdi edilmesi, Türk-Macar dostluğunun ve Macaristan'da yapılan hizmetlerin en üst seviyede bir alaka ve hüsnü kabul gördüğünü kanıtlayan en önemli bir delildir. Bu bakımdan çok anlamlı. Bu ödül, Macaristan'da TİKA'nın hizmetlerinin daha büyük projelere imza atması konusunda cesaretlendiriyor. ''