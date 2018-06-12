TİKA'dan Uganda'daki mültecilere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da bin mülteci aileye gıda yardımında bulundu.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Uganda'nın kuzeyinde bulunan "Bidi Bidi Mülteci" kampında düzenlenen ramazan programı kapsamında bin aileye gıda paketi dağıttı.
Uganda Başmüftüsü Şaban Ramazan Mubaje, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Uganda'daki Müslümanlara yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk halkına teşekkür eden Mubaje, iki ülke arası dostluk bağlarının giderek güçlendiğini kaydetti.
TİKA Koordinatörü Hakan Seçilmiş de TİKA Kampala Program Koordinasyon Ofisinin yeni kurulduğunu anımsattı. Seçilmiş, ramazan ayında gerçekleşen yardım organizasyonunun Bidi Bidi kampındaki Müslümanlara yönelik olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Başkanlık tarafından düzenlenen gıda dağıtımı programına Yumbe Müftüsü Şeyh Alhayi Şuayip Swaibu Ajiga da katıldı.
Uganda'nın kuzeyinde yer alan Bidi Bidi mülteci kampında, özellikle Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki iç savaş ve terörden kaçan aileler barınıyor.
Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'
TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı
Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum