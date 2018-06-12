TİKA'dan Uganda'daki mültecilere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da bin mülteci aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Uganda'nın kuzeyinde bulunan "Bidi Bidi Mülteci" kampında düzenlenen ramazan programı kapsamında bin aileye gıda paketi dağıttı.

Uganda Başmüftüsü Şaban Ramazan Mubaje, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Uganda'daki Müslümanlara yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk halkına teşekkür eden Mubaje, iki ülke arası dostluk bağlarının giderek güçlendiğini kaydetti.

TİKA Koordinatörü Hakan Seçilmiş de TİKA Kampala Program Koordinasyon Ofisinin yeni kurulduğunu anımsattı. Seçilmiş, ramazan ayında gerçekleşen yardım organizasyonunun Bidi Bidi kampındaki Müslümanlara yönelik olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkanlık tarafından düzenlenen gıda dağıtımı programına Yumbe Müftüsü Şeyh Alhayi Şuayip Swaibu Ajiga da katıldı.

Uganda'nın kuzeyinde yer alan Bidi Bidi mülteci kampında, özellikle Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki iç savaş ve terörden kaçan aileler barınıyor.

