TİKA'dan Ukrayna'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iftar programı düzenledi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kiev'de düzenlenen iftara Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Ukrayna Milletvekili ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, İşgal Edilmiş Yerler Bakan Yardımcısı Yusuf Kurkçi, Ukrayna Müftüsü Said İsmailov, Kırım Özerk Cumhuriyeti Başsavcısı Gündüz Mamedov, üst düzey Ukraynalı devlet adamları ve Ukrayna’da yaşayan Türkler ile Kırım Tatarları katıldı.
TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, programın açılışında yaptığı konuşmada, “TİKA olarak bulunduğumuz ülkede teknik ve kalkınma yardımlarına eğitim, sağlık, kültür alanlarında ve kurumların kapasite artırımına yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz.” dedi.
Büyükelçi Tezel de ramazan ayının dayanışma ruhu, kardeşlik, sevgi ve huzuru temsil ettiğini belirterek, "Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ukrayna, Türkiye, Filistin'in yanı sıra Müslüman olmayan halklar da tabii sıkıntılar çekiyor. Dünyanın bugün bu değerlere ihtiyacı var.” diye konuştu.
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov ise ramazan vesilesiyle birlikte olma fırsatı bulduklarını dile getirerek, "İftar öncesinde okuduğumuz dualarda, Kırım'da hapiste olan kişilerin serbest bırakılmasını diledik.” ifadelerini kullandı.
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