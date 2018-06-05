TİKA'dan Üsküp'te iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

İftara, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve eşi Maya İvanova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, Makedonya hükümet bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, dini temsilciler, farklı kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Çevik, yaptığı konuşmada, bu yıl TİKA olarak 5 kıtada ve aralarında Bangladeş, Myanmar, Afrika ile Balkan ülkeleri olmak üzere yaklaşık 150 ülkede iftar verdiklerini belirterek, "Oralardan, önümüzdeki süreç içerisinde inşallah Avrupa Birliği’ne üye olacak Makedonya'ya geldik. Siz değerli dostlarla iftar sofrasında beraber olduk." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki 11 program ofisiyle farklı eğitim, sağlık ve restorasyon projelerinin yanı sıra çevre ülkelerde meydana gelen sel felaketlerinde yardımda bulunduklarını anlatan Çevik, "TİKA olarak Makedonya'da da uyguladığımız program ve projelerle birlikte yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik." bilgisini verdi.