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TİKA'dan Üsküp'te iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:13 | Son Güncelleme

TİKA'dan Üsküp'te iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

İftara, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve eşi Maya İvanova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, Makedonya hükümet bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, dini temsilciler, farklı kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Çevik, yaptığı konuşmada, bu yıl TİKA olarak 5 kıtada ve aralarında Bangladeş, Myanmar, Afrika ile Balkan ülkeleri olmak üzere yaklaşık 150 ülkede iftar verdiklerini belirterek, "Oralardan, önümüzdeki süreç içerisinde inşallah Avrupa Birliği’ne üye olacak Makedonya'ya geldik. Siz değerli dostlarla iftar sofrasında beraber olduk." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki 11 program ofisiyle farklı eğitim, sağlık ve restorasyon projelerinin yanı sıra çevre ülkelerde meydana gelen sel felaketlerinde yardımda bulunduklarını anlatan Çevik, "TİKA olarak Makedonya'da da uyguladığımız program ve projelerle birlikte yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Ayrıca Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde toplamda 1 milyar 100 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Çevik, bütün bunları bölgenin kalkınması ve ekonomik şartların iyileştirilmesi amaçlı yaptıklarının altını çizdi.

Büyükelçi Kara ise TİKA’nın 2005 yılından beri Makedonya'da farklı alanlarda 800'den fazla projeyi hayata geçirdiğine işaret ederek, TİKA'nın başarılarının sürmesini diledi.

Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği bünyesindeki Yeni Doğan Bakım Ünitesinin tadilatı ve donanımının TİKA tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Kara, bu ünitenin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Makedonya ziyareti sırasında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Program kapsamında tasavvuf müziği konseri de verildi.

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Gyorge İvanov iftar Makedonya tika Üsküp

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