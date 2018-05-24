TİKA'dan Yemen'de iftar program

ADEN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'in Aden ve Lahic kentlerinde ramazan ayı boyunca sürecek iftar programı başlattı.
TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'den başlayıp Babu'l Mendeb'e kadar uzanan sahil kesimi boyunca ihtiyaç sahibi 15 bin aileye iftar yemeği dağıtılacağını belirtti.
Sarı, "Bu yıl düzenlediğimiz iftar programı kapsamında Aden'in Bureyga ilçesinden başlayıp Lahic kentinin Amran, Harez, Ras el-Ara ilçelerini kapsayarak, Taiz kentinin batısındaki Babu'l Mendeb'e kadar uzanan kırsal bölgelere ulaşmayı istiyoruz." dedi.
Önceden belirlenen bazı noktalarda 500 kişilik sokak iftarı verdiklerini ifade eden Sarı, şunları söyledi:
"Her gün hazırlamış olduğumuz iftariyelik paketini (Tavuk, pilav, patates kızartması, hurma, su ve meyve suyu) ikindi namazı sonrası araçlarımıza yükleyip daha önce belirlemiş olduğumuz köy, mezra veya Aden Lahic ve Ebyen şehirlerinde, bazen göçmen kampları bazı günler de ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde rastgele elden dağıtıyoruz."
TİKA yetkilisi, gelecek günlerde ayrıca 4 yetimhanede iftar yemeği verilmesinin yanı sıra gıda paketi ve et yardımı yapılacağını aktardı.
Sarı, Hur Mekser ilçesinde bulunan El-Cumhuriyet Hastanesi'ndeki diyaliz merkezindeki hastalara da gıda paketi dağıtılacağını sözlerine ekledi.
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