HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Yemen'de yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

TİKA, Yemen'de aralarında 300 yetim çocuğun da bulunduğu 700 kişiye iftar verdi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'de yaklaşık 300 yetim çocuk ve annelerinin katıldığı 700 kişilik gruba iftar verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Yemen'de Aden'in farklı bölgelerinde kendi aile ve akrabalarının yanında kalan yaklaşık 300 yetim çocuk ve annelerinin katıldığı 700 kişiye iftar programı düzenlendi.

Programa, Islah Hayır Kurumu Aden Genel Müdürü Muhammed Şuceyne ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Dr. Cemal Ba-Fakih'in yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

İftar kapsamında, çocukların savaşın kasvetli havasından uzaklaştırılmaları amacıyla yarışma ve palyaço gösterileri düzenlendi ve çeşitli hediyeler verildi.

Islah Hayır Kurumu Aden Genel Müdürü Şuceyne, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yardım yüzü TİKA'ya teşekkür ederek, "Biz, inanıyoruz ki sadece Yemenli yetimler değil, tüm dünyadaki mazlumların duasındasınız." dedi.

Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Ba-Fakih de verilen destek için Başkanlığa teşekkür ederek, "TİKA ne iş yaparsa küçük veya büyük en güzel şekilde yapmaya hep gayret etmiştir." ifadesini kullandı.

Programa katılan TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı da yetimlerle iftar programında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başkanlığın ülkedeki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Fotoğraflar // İmar affı başvuruları başladıFotoğraflar // İmar affı başvuruları başladı
Munzur Çayı, gondollarla Venedik gibi olduMunzur Çayı, gondollarla Venedik gibi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar tika Yemen yetim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı

Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı

Esra Erol'da kan donduran itiraf!

Esra Erol'da kan donduran itiraf!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.