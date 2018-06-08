TİKA'dan Yemen'de yetimlere iftar

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'de yaklaşık 300 yetim çocuk ve annelerinin katıldığı 700 kişilik gruba iftar verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Yemen'de Aden'in farklı bölgelerinde kendi aile ve akrabalarının yanında kalan yaklaşık 300 yetim çocuk ve annelerinin katıldığı 700 kişiye iftar programı düzenlendi.

Programa, Islah Hayır Kurumu Aden Genel Müdürü Muhammed Şuceyne ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Dr. Cemal Ba-Fakih'in yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

İftar kapsamında, çocukların savaşın kasvetli havasından uzaklaştırılmaları amacıyla yarışma ve palyaço gösterileri düzenlendi ve çeşitli hediyeler verildi.

Islah Hayır Kurumu Aden Genel Müdürü Şuceyne, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yardım yüzü TİKA'ya teşekkür ederek, "Biz, inanıyoruz ki sadece Yemenli yetimler değil, tüm dünyadaki mazlumların duasındasınız." dedi.

Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Ba-Fakih de verilen destek için Başkanlığa teşekkür ederek, "TİKA ne iş yaparsa küçük veya büyük en güzel şekilde yapmaya hep gayret etmiştir." ifadesini kullandı.

Programa katılan TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı da yetimlerle iftar programında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başkanlığın ülkedeki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

