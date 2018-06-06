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TİKA’dan Yemen'e iftar ve gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

TİKA’dan Yemen'e iftar ve gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Yemen’de toplam 15 bin kişiye iftar ve bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

TİKA'dan yazılı yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan ayında Yemen'de toplam 15 bin kişiye iftar ve bin aileye gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Yemen'deki ramazan iftar programları ile günlük en az 500 iftariyelik dağıtımı yapıldı.

Ramazanın ilk gününden itibaren iftariyelik ve gıda dağıtımlarında Aden ve Lahiç illerine bağlı olan kırsal kesimlerdeki köyler, civar illerdeki iç göçmen kampları ve savaş mağdurları kimsesiz aileler ile yetimhaneler tercih edildi.

Ramazanın son 3 gününde ise TİKA tarafından 300 aileye et dağıtılacak.

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tika yardım Yemen

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