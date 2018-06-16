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TİKA'dan Yemenli ailelere et yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

TİKA'dan Yemenli ailelere et yardımı

ADEN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'de 548 aileye et yardımında bulundu.

TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak Yemen'in Aden kentinde 548 aileye et yardımında bulunduklarını ifade etti.

Sarı ayrıca, TİKA'nın ramazan ayında Yemen'in Aden ve Lahic vilayetlerinde 15 bin kişiye iftar verdiğini aktardı.

Yaklaşık 3 yıldır çatışmalara sahne olan Yemen'de insani durumun oldukça ağırlaştığını ifade eden Sarı, özellikle kırsal bölgelerdeki durumun gün geçtikçe daha da zorlaştığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aden et yardımı tika

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