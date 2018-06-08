TİKA'dan yetimlere oyun parkı, alimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Afganistan'daki bir yetimhaneye yaptırdığı oyun parkı hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan Şeyh Zeyneddin Hafi Yetimhanesi'ne yaptırdığı oyun parkının açılışı gerçekleştirildi.

TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, kurum olarak Afganistan genelinde yetimlerle ilgili ciddi ve kalıcı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Başkanlığın bu yıl Herat'ta ikinci çocuk parkını açtığını anlattı.

Keskin, "2017 yılında kurulan ve Herat ile Batı Afganistan bölgesine hizmet vermekte olan TİKA Herat Program Ofisi de diğer çalışmaların yanında yetimlerimizle ilgili kalıcı çalışmalar da yapacaktır." ifadelerini kullandı.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar da Herat'ta yetimhaneler ve yetimlere yönelik çeşitli projelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ve TİKA'nın bu hususta üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Yaklaşık 100 çocuğun bir arada rahatlıkla oyun oynayabileceği oyun parkının açılışına Herat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve TİKA'dan yetkililer katıldı.