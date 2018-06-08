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TİKA'dan yetimlere oyun parkı, alimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

TİKA'dan yetimlere oyun parkı, alimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Afganistan'daki bir yetimhaneye yaptırdığı oyun parkı hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan Şeyh Zeyneddin Hafi Yetimhanesi'ne yaptırdığı oyun parkının açılışı gerçekleştirildi.

TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, kurum olarak Afganistan genelinde yetimlerle ilgili ciddi ve kalıcı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Başkanlığın bu yıl Herat'ta ikinci çocuk parkını açtığını anlattı.

Keskin, "2017 yılında kurulan ve Herat ile Batı Afganistan bölgesine hizmet vermekte olan TİKA Herat Program Ofisi de diğer çalışmaların yanında yetimlerimizle ilgili kalıcı çalışmalar da yapacaktır." ifadelerini kullandı.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar da Herat'ta yetimhaneler ve yetimlere yönelik çeşitli projelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ve TİKA'nın bu hususta üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Yaklaşık 100 çocuğun bir arada rahatlıkla oyun oynayabileceği oyun parkının açılışına Herat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve TİKA'dan yetkililer katıldı.

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- Herat'ta alimlere iftar

TİKA, ramazan ayı programları kapsamında ayrıca Herat şehrinde bulunan din adamlarına iftar verdi.

TİKA Herat Program Koordinatörü Çınar, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Afganistan'ın aynı kültür ve medeniyet havzasına mensup iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Afganistan'ın dini kurumlarının, Türkiye'nin bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı geleneğinden gelen tecrübesinden istifade ettiklerini kaydeden Çınar, "Afganistan'ın sulh ve sükuna kavuşması yolunda muhterem Afgan ulemasının gayretlerini takdirle karşılıyoruz." dedi.

Herat Hac ve Evkaf İdaresi Başkanı Seyyid Ahmed Şirzadi, TİKA'ya yardımlarından ötürü teşekkür ederek, "Türkiye gerçek anlamı ile Afganistan'ın dostudur. Türk milleti şerefli tarihi boyunca İslam'a hizmet etmiştir." diye konuştu.

Şirzadi ayrıca Afgan Türk okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA tarafından düzenlenen iftara Herat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Herat medreselerinden İslam alimleri katıldı.

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Afganistan tika

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