TİKAD'ın iftar yemeği

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aziz milletimiz 24 Haziran'da önemli bir karar verecektir. İnanıyorum ki 24 Haziran'da milli irade güçlü bir şekilde tecelli edecektir. İnanıyorum ki milletimizin iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi 2023 yürüyüşümüze destek yönünde olacaktır." dedi.
Kaya, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) iftar yemeğinde konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.
Bakan Kaya, "Kalkınmada Kadın Gücü" temasıyla düzenlenen geleneksel iftar programında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ülkenin ve kadınların güçlenmesi konusunda yaptıkları çalışmalar için TİKAD'a teşekkür etti.
Kadınların, tarihin her döneminde toplum ve milletin en önemli gücü olduğunu vurgulayan Kaya, "Türk kadını son yüz yılda Çanakkale'de, milli mücadelede ve en son 15 Temmuz'da, önemli sorumluluklar üslenerek tarihin akışını değiştirmiştir.
Bu vesileyle, bu toprakların vatan kılınmasından istiklal mücadelemize, cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar, aziz milletimizin ruh köklerinde iz bırakan kahraman kadınlarımızı hasretle, rahmetle ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.
Fatma Betül Sayan Kaya, toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu, kadınların desteği alınmadan sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlayamayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir kadın olarak siyasetin içindeyim ve ülkemin kadınlarına en büyük hizmeti siyasetin içinde var olarak yapacağımı düşündüğümden politika üretmeye devam ediyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlarımızı güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz etkin politikalar ve projeler sayesinde, kadınlarımızın iş gücüne katılımında, girişimciliğinde ve istihdamında önemli mesafeler katettik.
Kadının güçlenmesi, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık.
Hükümetlerimiz döneminde uyguladığımız politika ve projelerle bahsettiğim bu alanlarda önemli gelişmeler kaydettik.
Son 16 yılda, kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranını iki kat, yükseköğretimde ise üç kat arttırdık."
- "Son 12 yılda, kadın çalışan sayımızı yüzde 75 arttırdık"
Kaya, ülke olarak son 12 yılda kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 23,3'den yüzde 33,3'e yükselttiklerini belirterek, "2023 hedefimiz bu oranı yüzde 41'e taşımaktır. 2005'te yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranını 2017'de yüzde 28,8'e yükselttik.
Kadın istihdam sayısındaki değişim, dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Son 12 yılda, kadın çalışan sayımızı yüzde 75 arttırdık.
Kadının kendi adına iş yaparak, girişimci olmasına da önem verdik ve kendilerine pozitif ayrımcılık tanıdık.
Sadece son bir yılda, kadın girişimci sayımızı yüzde 10 arttırdık.
Ülkemizde istihdam ve iş gücü rakamlarına yansıyan bu olumlu gelişmeler, son 16 yılda attığımız kararlı adımların bir sonucudur." şeklinde konuştu.
Hükümetleri döneminde aile hayatı ile iş hayatı arasında bir seçime zorlanan kadınlar için de önemli adımlar attıklarını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Hamilelik, doğum ve süt izinlerinden esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş zorunluluğuna ve kreş desteği sağlanmasına kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok uygulamayı hayata geçirdik.
Eğitimde, istihdamında, siyasette, sağlıkta ve sosyal hayatta, kısacası hayatın her alanında kadınlarımızı desteklemeye hep devam edeceğiz.
Bunun için kadının güçlenmesine önem veriyoruz.
Bu hedef doğrultusunda, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir hamle daha başlattık.
2018-2023 yıllarını kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat katıldığı bir etkinlikle kamuoyumuzla paylaştık.
Eylem Planımız, 'Güçlü Kadın Güçlü Aile Güçlü Toplum' ilkemizin hayata geçirilmesinde mihenk taşlarımızdan biri olacaktır.
Bunu sağlamak için adeta toplumsal seferberlik içinde çalışmalıyız.
Zira kadının güçlenmesi, sadece Bakanlığımızın değil hepimizin meselesidir.
Bu nedenle, başta Bakanlığımız ve ilgili tüm kamu kurumları olmak üzere, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir."
- "Kadınlarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz"
Bakan Kaya, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olduğunu aktararak, hedeflerinin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine girmek olduğunu söyledi.
Bu hedef için bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, "Yeni dönem küresel ekonomi, bilgi teknolojileri ve inovasyon merkezli oluşmaktadır.
Dünyanın büyük ekonomileri sıralamasında üstlerde yer alan ülkeler, aynı zamanda bilim ve teknolojide ilerleme kaydetmiş ülkelerdir.
Kuşkusuz ki bu hedeflerimize toplumun yarısını oluşturan kadınların katkısı ve katılımı olmadan ulaşabilmemiz mümkün değildir.
Bu nedenle, kadınların ve kızlarımızın bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kısa adıyla STEM alanlarına ilgi duymalarını ve bu alanlarda kariyer yapmayı düşünmelerini destekliyoruz.
Kalkınmada gücümüze güç katan kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. "ifadelerini kullandı.
Kaya, yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu hatırlatarak, "Aziz milletimiz, 24 Haziran'da önemli bir karar verecektir.
İnanıyorum ki 24 Haziran'da milli irade güçlü bir şekilde tecelli edecektir.
İnanıyorum ki milletimizin iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi 2023 yürüyüşümüze destek yönünde olacaktır.
İnanıyorum ki sizler de bu tarihi yürüyüşe omuz vereceksiniz." dedi.
- "TİKAD Yatırım AŞ'yi kurduk"
TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sadece kadın işletmelerinin desteklendiği, kadınlardan oluşan ortak bir ticari şirket olarak TİKAD Yatırım AŞ'yi kurduklarını belirtti.
Büyüme aşamasındaki kadın girişimcilere ait işletmelerin iş ve istihdam hacminin arttırılmasını hedefleyen TİKAD Yatırım AŞ'nin temel misyonunun, Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesinde kadınların daha etkin yer alması olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:
"TİKAD kendi misyonu doğrultusunda elini taşın altına koyarak ülkenin ekonomik geleceğine somut yatırım yapan ve katma değer üreten bu projesiyle bir STK olarak hem ilki başarmış olmanın hem de böyle ortak girişimlere öncülük edecek olmanın gururunu yaşıyor.
Özellikle vurgulamalıyım ki TİKAD Yatırım AŞ'nin temel ayırıcı özelliklerinden birisi, kadın işletmelerine sadece finans desteği sağlayıp kenara çekilmemesidir. Söz konusu seçili işletmelere mentorluk ve network desteği de vererek, şirketi adeta sahiplenecek, o işletmeyi el birliğiyle büyüterek, iş hacmini ve istihdam kapasitesini arttıracaktır.
TİKAD Yatırım AŞ paydaşlarının her birinin sahip olduğu imkanlara ve networke erişimleri sağlanacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!
Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum