TİKAD'ın iftar yemeği

Kadınların, tarihin her döneminde toplum ve milletin en önemli gücü olduğunu vurgulayan Kaya, "Türk kadını son yüz yılda Çanakkale'de, milli mücadelede ve en son 15 Temmuz'da, önemli sorumluluklar üslenerek tarihin akışını değiştirmiştir. Bu vesileyle, bu toprakların vatan kılınmasından istiklal mücadelemize, cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar, aziz milletimizin ruh köklerinde iz bırakan kahraman kadınlarımızı hasretle, rahmetle ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kaya, "Kalkınmada Kadın Gücü" temasıyla düzenlenen geleneksel iftar programında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ülkenin ve kadınların güçlenmesi konusunda yaptıkları çalışmalar için TİKAD'a teşekkür etti.

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aziz milletimiz 24 Haziran'da önemli bir karar verecektir. İnanıyorum ki 24 Haziran'da milli irade güçlü bir şekilde tecelli edecektir. İnanıyorum ki milletimizin iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi 2023 yürüyüşümüze destek yönünde olacaktır." dedi.

"Bir kadın olarak siyasetin içindeyim ve ülkemin kadınlarına en büyük hizmeti siyasetin içinde var olarak yapacağımı düşündüğümden politika üretmeye devam ediyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlarımızı güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz etkin politikalar ve projeler sayesinde, kadınlarımızın iş gücüne katılımında, girişimciliğinde ve istihdamında önemli mesafeler katettik. Kadının güçlenmesi, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Hükümetlerimiz döneminde uyguladığımız politika ve projelerle bahsettiğim bu alanlarda önemli gelişmeler kaydettik. Son 16 yılda, kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranını iki kat, yükseköğretimde ise üç kat arttırdık."

Kaya, ülke olarak son 12 yılda kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 23,3'den yüzde 33,3'e yükselttiklerini belirterek, "2023 hedefimiz bu oranı yüzde 41'e taşımaktır. 2005'te yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranını 2017'de yüzde 28,8'e yükselttik.

Kadın istihdam sayısındaki değişim, dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Son 12 yılda, kadın çalışan sayımızı yüzde 75 arttırdık.

Kadının kendi adına iş yaparak, girişimci olmasına da önem verdik ve kendilerine pozitif ayrımcılık tanıdık.

Sadece son bir yılda, kadın girişimci sayımızı yüzde 10 arttırdık.

Ülkemizde istihdam ve iş gücü rakamlarına yansıyan bu olumlu gelişmeler, son 16 yılda attığımız kararlı adımların bir sonucudur." şeklinde konuştu.

Hükümetleri döneminde aile hayatı ile iş hayatı arasında bir seçime zorlanan kadınlar için de önemli adımlar attıklarını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Hamilelik, doğum ve süt izinlerinden esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş zorunluluğuna ve kreş desteği sağlanmasına kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok uygulamayı hayata geçirdik.

Eğitimde, istihdamında, siyasette, sağlıkta ve sosyal hayatta, kısacası hayatın her alanında kadınlarımızı desteklemeye hep devam edeceğiz.

Bunun için kadının güçlenmesine önem veriyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir hamle daha başlattık.

2018-2023 yıllarını kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat katıldığı bir etkinlikle kamuoyumuzla paylaştık.

Eylem Planımız, 'Güçlü Kadın Güçlü Aile Güçlü Toplum' ilkemizin hayata geçirilmesinde mihenk taşlarımızdan biri olacaktır.

Bunu sağlamak için adeta toplumsal seferberlik içinde çalışmalıyız.

Zira kadının güçlenmesi, sadece Bakanlığımızın değil hepimizin meselesidir.

Bu nedenle, başta Bakanlığımız ve ilgili tüm kamu kurumları olmak üzere, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir."