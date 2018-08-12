Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Çad'da bulunan genç gönüllüler, "Çad-Türkiye İlişkileri" paneline katıldı.

Çad'ın bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarını takip eden genç gönüllüler, İslam Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen "Çad-Türkiye İlişkileri" paneline iştirak etti.

Panelde konuşan TİKA Çad Koordinatörü Mehmet Sıddık, "Büyükelçiliğimiz, TİKA ve Maarif Vakfı, Türkiye devleti adına Çad’ın kalkınması için seferber olmuştur ve umuyoruz ki, iki devlet arasındaki ilişkiler tüm imkanlarıyla daha iyi seviyelere ulaşır." dedi.

Genç gönüllüler, başkent Encemine faaliyet gösteren Furkan Yetim Merkezi'nde yetimlerle bir araya gelerek yetimhaneye erzak yardımında bulundu.

Genç gönüllülerden Ahmet Burak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki fakirliğe dikkati çekerek, "Çad, dünyanın en fakir üçüncü ülkesi. Yokluğun ağır olarak hissedildiği, dünya sisteminin ürettiği dehşet verici fakirliğin, başkentinin sokaklarında kol gezdiği bu ülkeye yaptığımız yolculuk hepimizin iç dünyasına yaptığı yolculuğa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

