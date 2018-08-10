HABER

TİKA'nın Çad gönüllüleri yetimlere yardım etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

TİKA'nın Çad gönüllüleri yetimlere yardım etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşımı Programı"nın Çad ayağındaki genç gönüllüler, başkentte faaliyet gösteren Furkan Yetim Merkezi'nde yetimlerle bir araya gelerek yetimhanenin iç ve dış duvarlarını boyadı.

Genç gönüllülerden Ömer Faruk Agan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkentteki bir yetimhaneye geldik ve bizim için gerçekten farklı bir tecrübe oldu. Çocuklarla birlikte vakit geçirmek, bir nebze olsun eksiklikleri gidermek için TİKA ile birlikte gönüllü olarak geldik. Burası gerçekten çok farklı. Afrika, buraya görmeden yorum yapılacak bir yer değilmiş." dedi.

Programa katılan Buğra Duman da "Yetimhanenin dersliklerini, odalarını, mutfaklarını gördük. Buraların duvarlarını boyadık." diye konuştu.

Yerel bir radyo programına da katılan gönüllü gençler, Türkiye ve Çad hakkında düzenlenecek çeşitli etkinliklere konuk olacak.

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'daUzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da
Ryanair pilotları 5 ülkede grevdeRyanair pilotları 5 ülkede grevde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çad

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.