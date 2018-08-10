TİKA'nın Çad gönüllüleri yetimlere yardım etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşımı Programı"nın Çad ayağındaki genç gönüllüler, başkentte faaliyet gösteren Furkan Yetim Merkezi'nde yetimlerle bir araya gelerek yetimhanenin iç ve dış duvarlarını boyadı.
Genç gönüllülerden Ömer Faruk Agan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkentteki bir yetimhaneye geldik ve bizim için gerçekten farklı bir tecrübe oldu. Çocuklarla birlikte vakit geçirmek, bir nebze olsun eksiklikleri gidermek için TİKA ile birlikte gönüllü olarak geldik. Burası gerçekten çok farklı. Afrika, buraya görmeden yorum yapılacak bir yer değilmiş." dedi.
Programa katılan Buğra Duman da "Yetimhanenin dersliklerini, odalarını, mutfaklarını gördük. Buraların duvarlarını boyadık." diye konuştu.
Yerel bir radyo programına da katılan gönüllü gençler, Türkiye ve Çad hakkında düzenlenecek çeşitli etkinliklere konuk olacak.
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