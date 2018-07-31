TİKA'nın genç gönüllüleri Arnavutluk'ta

Bu yıl 500 üniversite öğrencisi 30 ülkeye gidecek. Bu programlarda öğrencilerimizin kazanımları şu olacak; hem tecrübe paylaşım programına katılacaklar hem de bilgilerini artırmış olacaklar, hem de o ülkeyle TİKA’nın yapmış olduğu faaliyetleri tanımış olacaklar. Restorasyon çalışmaları kapsamında derz dolgusu, raspa çalışmaları, temizlik çalışmaları gibi faaliyetlerde, yani restorasyona ilişkin işçilik faaliyetlerinde bulunacaklar." diye konuştu.

Arnavutluk'ta genellikle restorasyon çalışmalarının sürdüğü bölgeleri ziyaret edeceklerini aktaran Atak, "Bu kapsamda ilk durak Ethem Bey Camisi, yarın da yine Berat Bekarlar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi restorasyon çalışmalarına katılım sağlanacak.

TİKA'nın organizatörlüğünde düzenlenen program kapsamında, Tiran'da bulunan gönüllü öğrenciler, TİKA tarafından restorasyonu devam eden Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da çalışmalarına başladı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Merve Şahin de ilk defa Arnavutluk'a geldiğini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan TİKA'ya dolayı teşekkür etti.

Şahin, "Ecdadımın eserlerini gördükçe gururlanıyorum, hala ayakta kalan eserleri gördükçe de mutluluk duyuyoruz. Burada bu eserlerin yaşaması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu sebeple bugün buraya geldik ve restorasyon çalışmalarına katıldık." dedi.

Başkent Tiran’daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu mart ayında başlatan TİKA, çalışmaların iki yılda tamamlanacağını açıklamıştı.

