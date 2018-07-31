HABER

TİKA'nın genç gönüllüleri Arnavutluk'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

TİKA'nın genç gönüllüleri Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da çalışmalarına başladı.

TİKA'nın organizatörlüğünde düzenlenen program kapsamında, Tiran'da bulunan gönüllü öğrenciler, TİKA tarafından restorasyonu devam eden Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Öğrenci grubunun mihmandarlığını yapan Gamze Atak, AA muhabirine, 13 öğrenciden oluşan gruptaki gönüllülerin Türkiye'deki farklı üniversitelerin mimarlık bölümlerinden programa katıldıklarını söyledi.

Arnavutluk'ta genellikle restorasyon çalışmalarının sürdüğü bölgeleri ziyaret edeceklerini aktaran Atak, "Bu kapsamda ilk durak Ethem Bey Camisi, yarın da yine Berat Bekarlar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi restorasyon çalışmalarına katılım sağlanacak.

Bu yıl 500 üniversite öğrencisi 30 ülkeye gidecek. Bu programlarda öğrencilerimizin kazanımları şu olacak; hem tecrübe paylaşım programına katılacaklar hem de bilgilerini artırmış olacaklar, hem de o ülkeyle TİKA’nın yapmış olduğu faaliyetleri tanımış olacaklar. Restorasyon çalışmaları kapsamında derz dolgusu, raspa çalışmaları, temizlik çalışmaları gibi faaliyetlerde, yani restorasyona ilişkin işçilik faaliyetlerinde bulunacaklar." diye konuştu.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Merve Şahin de ilk defa Arnavutluk'a geldiğini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan TİKA'ya dolayı teşekkür etti.

Şahin, "Ecdadımın eserlerini gördükçe gururlanıyorum, hala ayakta kalan eserleri gördükçe de mutluluk duyuyoruz. Burada bu eserlerin yaşaması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu sebeple bugün buraya geldik ve restorasyon çalışmalarına katıldık." dedi.

Başkent Tiran’daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu mart ayında başlatan TİKA, çalışmaların iki yılda tamamlanacağını açıklamıştı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandıPKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacakCumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Ethem Bey Camisi Tecrübe Değişim Programı tika Tiran

En Çok Okunan Haberler

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

İlginizi Çekebilir

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.