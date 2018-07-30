TİKA'nın genç gönüllüleri dünyanın dört bir yanında

ANKARA/DAKAR (AA) - ZUHAL DEMİRCİ/ALAATTİN DOĞRU - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler gittikleri ülkelerde kardeşlik köprüsü kurma heyecanını taşıyor. TİKA'nın organizatörlüğünde düzenlenen ve 29 Temmuz-8 Eylül tarihlerini kapsayan Tecrübe Paylaşım Programı vesilesiyle 117 üniversiteden yaklaşık 500 öğrenci, 30 ülkede 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak. Program kapsamında Nijer'e giden ilk kafilede ve Ürdün'e gidecek ekipte yer alan gönüllü öğrenciler, yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabirileriyle paylaştı. Programdaki ilk destinasyon olan Nijer'e giden 13 kişilik ilk kafilede yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Batuhan Zeki Öztürk, Nijer'e gitmekten dolayı büyük heyecan duyduğunu söyledi. Türkiye’nin Afrika ülkelerine neler katabileceğini tecrübe etmek adına bu ziyaretin kendisine çok şey kazandıracağını ifade eden Öztürk, “Avrupa ülkelerini görmek yerine Afrika’daki Müslüman kardeşlerimizi tanımak, onların çektiği sıkıntıları anlamak imkanını seçtim. Bu toprakların ruhu çok daha başka oluyor. Her insan gelişmiş ülkelere gidebilir ama Afrika’ya giden kişi az. Bu yüzden TİKA'ya biz gençlere böyle fırsatlar sunduğu için çok minnettarım.” dedi.

Öztürk, ziyaretin ilk iki gününde ülkenin güney batısındaki Dosso şehrini ziyaret edeceklerini, burada TİKA’nın desteğiyle Nijer Eğitim ve Girişimcilik Bakanlığının düzenleyeceği “Gençlik Kervanı” programına katılacağını, ardından başkent Niamey'deki yardım ve kültür faaliyetlerine iştirak edeceklerini belirtti. - "Afrika çok özel hissettiriyor" Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan Ergün de TİKA'nın organizasyonunu yaptığı bu program vesilesiyle Afrika kültürünü daha yakından tanıma şansı bulacağını anlattı. Nijer'deki tecrübelerini dönüşte paylaşmak için sabırsızlandığını kaydeden Ergün, şöyle devam etti: "Bizleri neyin beklediğini, nasıl insanlarla tanışacağımızı merak ediyoruz. Dolayısıyla bu da heyecanımızı artırıyor. Daha önce birçok ülkeyi gezme ve o ülkelerin kültürleriyle tanışma fırsatım oldu ama itiraf etmeliyim ki Afrika çok özel hissettiriyor." Diğer yandan Ürdün'e gidecek ekipte yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali İmran Köşker de 10 günlük ziyaretleri süresince gönüllülük esasına dayalı faaliyetlere katılacaklarını söyledi.

Köşker, Ürdün'deki Dostluk Ormanı'nın çevre düzenlemesi ile bakım ve dikim çalışmalarına katılacaklarını ayrıca, Kral Hüseyin Kanser Merkezi'nde tedavi gören hasta çocukların yaz kampında ve Ürdün Haşimi Hayır Kurumunun Kıyafet Bankasında gönüllü çalışma programlarına gideceklerini aktardı. Türkiye'nin ve Türk insanının dünyanın birçok bölgesinde sevgiyle karşılanmasının sebebinin, Türkiye'nin yardıma muhtaç kişilere uzattığı yardım eli olduğunu söyleyen Köşker, şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu'da veya dünyanın muhtelif yerlerinde insanların sevgisini kazanmanın en kısa yolu, bu kişilere Türkiye'den geldiğinizi anlatmaktır. Ürdün'e, bu bölgede Türkiye sevgisinin tohumunu serpen TİKA ile beraber gideceğim ve onlarla olacağım için bu, sevincimi ve heyecanımı hat safhaya taşıyor." - "Bu fırsat için TİKA ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" Ürdün'e gidecek ekipte yer alan İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi İbrahim Özoruç da burada kalacakları süre zarfında katılacakları yardım faaliyetleriyle insan olmanın gerekliliklerini yerine getireceklerini dile getirdi.

Özoruç, "Bu program bize kardeşlerimizle aramızdaki sevgi ve muhabbeti geri kazandırırken, kaybettiğimiz yitik değerlerimizin de yeniden farkına varmamızı sağlayacak." ifadesini kullandı. Katılımcıların eşsiz tecrübeler kazanacağı böyle bir programa katıldığı için heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getiren Özoruç, kendilerine bu fırsatı veren TİKA ve gönüllülerine teşekkür etti. - "Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyacağız" Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selahattin Göveç, program kapsamında gidecekleri Ürdün'de çeşitli faaliyetlere katılacaklarını aktararak, bu vesileyle Ürdün'de Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyacaklarını söyledi. Göveç, "Yapacağımız faaliyetlerin sonunda insanların bir tebessümüyle mutlu olabilmek, çevremizdekilere de anlatabileceğimiz ve onları da teşvik edebileceğimiz böyle bir programa dahil olmak ve bir Osmanlı torunu olarak ecdadının yıllarca hakim olduğu yerleri görmek muhteşem ve gurur verici bir duygu." dedi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mengutaycı da "Ülkemizin samimi ve yardımsever yönünü oradaki insanlarla paylaşacak ve onlara bir nebze de olsa faydalı şeyler yapacak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Böyle bir çalışmada bana da yer verildiği için herkese çok teşekkür ederim." dedi.