TİKA'nın genç gönüllüleri Makedonya'da

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında, bu yıl 30 ülkeye 500 öğrenci gönderdiklerini ifade ederek, Türkiye'den 12 öğrenciyi Makedonya'da 5-6 gün boyunca ağırlayacaklarını belirtti.

Makedonya'da bulunan gönüllü öğrenciler, ülkenin kuzeybatısındaki Bogovinye Belediyesine bağlı Urviç köyünü ziyaret ederek, köyün ilkokulundaki sınıflara Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından hibe edilen masa, sandalye ve yazı tahtalarının dağıtımı ve yerleştirilmesi işlemini gerçekleştirdi.

İBU'nun önceliklerinden birinin, ulaşabildikleri okullardaki standartların iyileştirilmesine katkı sağlamak olduğuna işaret eden Selmani, "Ancak en büyük önceliğimiz, Urviç gibi dağ köyündeki okulların maksimum bir şekilde eğitim şartlarının iyileştirilmesidir." dedi.

İBU Yönetim Kurulu Üyesi İmer Selmani de TİKA ve İBU iş birliğinde, buradaki ilkokula 82 masa ve 82 sandalye hediye ettiklerini ifade ederek, bu sayede okulun standartlarının iyileştirilmesine katkı sağladıklarını vurguladı.

"Öğrencilerimiz Urviç köyünde, TİKA olarak geçtiğimiz aylarda tamamlamış olduğumuz sağlık ocağını da ziyaret ettiler." diyen Ayden, yarın Ustrumca'daki Bansko Engelliler Merkezi'ndeki misafirler için taşıma görevi yapacak rampalı bir araç hibe edeceklerini açıkladı.

Burada gerçekleştirdikleri faaliyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selmani, bugün öğrencilerin bir hayalinin gerçekleştiğini kaydetti.

Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ervanur Erdoğan da TİKA ve İBU'ya teşekkür ederek, "Samimiyet ve tevazuyu burada bir arada görme fırsatı bulduk. İki ülke arasındaki ilişkileri yakından gözlemledik. Restorasyon merkezlerini, restore edilmesi planlanan projeleri ziyaret ettik. Bugün de köy okulu projesi kapsamında, burada çocuklarla birlikteydik. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Ata yadigarı topraklarda eserlerimizi inceledik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Kübra Yüceer, "Bizi burada çok güzel ağırladılar ve özellikle ülkemizden kilometrelerce uzakta, kardeşlerimizle yan yana olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Bugün burada yapılan etkinlikleri gördüğümüz zaman da aşırı gururlandık." şeklinde konuştu.

