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TİKA'nın genç gönüllüleri Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

Gönüllü öğrenciler, Özbekistan Sağlam Evlat Vakfı bünyesindeki yaz okulunu ziyaret ederek, Özbek çocuklarla bir araya geldi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te çalışmalarına başladı.

Gönüllü öğrenciler, programın ilk gününde Özbekistan Sağlam Evlat Vakfı bünyesinde kurulan yaz okulunu ziyaret ederek, Özbek çocuklarla bir araya geldi.

Okulda, Özbek çocuklarca çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi, halk dansı gösterileri sergilendi. Töreni izleyen gönüllü öğrenciler ise Özbek çocuklarının dans gösterilerine eşlik etti.

Törende konuşan Sağlam Evlat Vakfı Başkanı Svetlana İnamova, çocuklar için yaz okulları düzenlediklerini hatırlatarak, bu kez yaz okuluna Türkiye'den gönüllü öğrencilerin katılmalarının kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirtti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da tecrübe paylaşımı programı kapsamında Özbekistan'a gelen gönüllü öğrencileri selamlayarak, "Ata yurdunuza hoş geldiniz." dedi. Çağlar, yaz okuluna katılan gönüllü öğrencilerin, Özbek çocuklara Türkiye'ye özgü çocuk oyunlarını öğreteceklerini, aynı zamanda kendilerinin de Özbek çocuk oyunlarıyla yakından tanışacağını ifade ederek, bu etkinliğin her iki taraf için de faydalı olacağını belirtti. TİKA'nın Özbekistan'daki çeşitli alanlarda projeler gerçekleştirdiğini anımsatan Çağlar, ancak bu tecrübe paylaşımı programının çok farklı ve önemli olduğunu kaydetti.

Sağlam Evlat Başkan Yardımcısı Nazimcan Muminov ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda projeye imza attıkları TİKA ile ilk defa böylesi bir proje gerçekleştirdiklerini ve bunu olumlu bulduklarını belirtti. Projenin Özbek çocukların kardeş Türk milletinin kültürü, gelenek-görenekleri ve çocuk oyunları ile yakından tanışmaları için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Muminov, bundan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Daha sonra yaz okulunu gezerek, çocukların resim derslerine katılan gönüllü öğrenciler, çocukların çizimlerine de yardımcı oldu.

Gönüllü öğrenci ekibi, bir hafta boyunca ülkenin tarihi Semerkant ve Buhara şehirlerinde çeşitli etkinliklere katılacak.

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