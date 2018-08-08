TİKA'nın genç gönüllüleri Senegal ve Burkina Faso'ya gidiyor

KONAKRİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe Paylaşımı Programı'nda (TPP) gönüllü olan gençler Senegal ve Burkina Faso'ya doğru yola çıktı.

Program kapsamında Burkina Faso ve Senegal'e giden ekipte yer alan gönüllü öğrenciler, yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Burkina Faso'ya gidecek 10 kişilik ekipten Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Harun Ayar, burada temelde iki proje gerçekleştireceklerini, 500 çiftçiye pulluk dağıtacaklarını ve yetimhane öğrencilerine hijyen eğitimi vereceklerini söyledi.

Farklı iş birliği faaliyetlerini de görme imkanı bulacaklarını belirten Ayar, "Toplam 10 gün sürecek olan program, farklı coğrafyada yaşayan, bambaşka kültüre sahip insanlarla tanışma fırsatı verecek." dedi.

Ayar, ilk defa yurt dışına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek programın ufkunu genişletip kendilerine vizyon katacağına inandığını ifade etti.

Bir diğer Burkina Faso yolcusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mücahid Akbulut da farklı yaşantıları, farklı kültürleri tanıma imkanına sahip olmayı ümit ettiğini söyleyerek "Burkina Faso'ya gitmemizin ayrıca başka bir coğrafyanın insanlarını tanıyıp kendi ülkemle kıyaslama yapabilme imkanı sağlayacağını umuyorum. Programın farklı insanların değerlerini öğrenebilmek ve bu yaşantılara dokunabilmek açısından çok güzel bir fırsat olduğunu düşüyorum." diye konuştu.