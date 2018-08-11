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TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

"Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Fas'ta bulunan TİKA'nın gönüllü elçileri, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğini ziyaret etti - YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat'tan enstitünün ülkedeki çalışmalarına ilişkin bilgi alan öğrenciler, Fas Kızılayına da ziyarette bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Fas'a giden gönüllü elçiler faaliyetlerine başladı.

TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında Fas'a gelen tıp fakültesi gönüllü öğrencilerden oluşan 16 kişilik ekip, ilk olarak Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçilik Müsteşarı Derle Demirel'den Türkiye-Fas ilişkileri hakkında bilgi alan gönüllü öğrencilere, daha sonra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat enstitünün ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

THY'nin Rabat'taki ofisini de ziyaret edip yetkililerden bilgi alan gönüllü öğrenciler, programın ikinci ayağında başkent Rabat'taki 6. Muhammed Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Chakib Nejjari ile görüştü.

Nejjari, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin hızlı gelişimini ilgiyle takip ve takdir ettiğini belirterek, olası iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

Gönüllü elçiler, daha sonra üniversiteye bağlı bir araştırma hastanesi ziyaret etti ve hastane yöneticilerinden ülkedeki hastane işletmeleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Fas Kızılayını da ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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Fas gönüllü elçiler Tecrübe Paylaşım Programı tika

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