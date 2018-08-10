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TİKA'nın gönüllü elçileri Kamerun yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 22:15 | Son Güncelleme

TİKA'nın gönüllü elçilerinin, "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlere katılacakları Kamerun yolculuğu başladı - Genç gönüllülerden İbrahim Furkan Alabaş: - "Bu programın bize bir ufuk kazandıracağını umuyorum. Tamamen farklı bir coğrafyanın kültürüne şahit olup onlarla etkileşimde bulunacağız" - Bahadır Esad Demir: - "Program boyunca birçok aktivite ile oradaki insanlara sizin yanınızdayız diyeceğiz"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı Programı (TPP)" ile Kamerun'da sosyal ve kültürel faaliyetlere katılacak öğrenciler başkent Yaounde'ye doğru yola çıktı.

Program kapsamında ülkeye giden ekipte yer alan gönüllü öğrenciler, yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Furkan Alabaş, Yaounde ile ülkenin ticaret kenti Doula'ya gidip eğitim malzemeleri dağıtacaklarını ve TİKA'nın bu şehirlerdeki faaliyetlerine katılacaklarını söyledi.

TPP sayesinde farklı bir coğrafyada kısa sürede de olsa Türkiye ve insanlık adına hizmet etme fırsatı yakalayacağına değinen Alabaş, "Bu programın bize bir ufuk kazandıracağını umuyorum. Tamamen farklı bir coğrafyanın kültürüne şahit olup onlarla etkileşimde bulunacağız. Böylelikle kendi ülkemizin mevcut durumunu daha iyi idrak edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Alabaş, "İnanıyorum oraları gidip görüp geldiğimde şimdi hissettiğimden ve tahmin ettiğimden daha farklı duygularla ülkemize döneceğim." diyerek kendisine bu fırsatı tanıyan TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Bahadır Esad Demir de programlarının 8 gün süreceğini belirterek, Kamerun'un Foumban kentindeki gençlerle bir dostluk maçı yapacaklarını ifade etti.

"Bu maç ile evrensel bir şey olan futbolun insanları nasıl din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bir araya getirdiğini göreceğiz." diyen Demir, sonraki günlerde Doula kentinde yapılmakta olan bir sağlık ocağına malzeme desteği yapacaklarını aktardı.

Demir, program boyunca farklı kültürleri tanıma şansı elde edeceklerini anlatarak, "Dünyada ne kadar fazla kültürel çeşitlilik olduğunu ve bu çeşitliliklerin dünyamıza neler kattığını birinci elden görme fırsatına sahip olacağız. Program boyunca birçok aktivite ile oradaki insanlara sizin yanınızdayız diyeceğiz ve ülkemize döndüğümüzde farklı ülkelerdeki koşulları da düşünerek kendimize katacağımız şeylerle hayatımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

TPP'nin gönüllülük esasına dayalı olduğuna dikkati çeken Demir, onlarca şehir ve üniversiteden 500'e yakın öğrencinin "sadece yardım etmek ve Allah rızasını kazanmak amacıyla" programa katıldığını vurguladı.

Türkiye'ye güzel anılarla dönmeyi umut ettiğini dile getiren Demir, "Herkes dünyanın bir köşesine giderek TİKA’nın yaptığı yardımlara ufak da olsa bir katkı sağlamaya çalışacak. Açıkçası böyle bir organizasyonun içinde olduğumdan dolayı çok mutluyum. Umarım bize verilen görevin hakkını verir, orada ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebiliriz." dedi.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın programı vesilesiyle üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret edecek.

TİKA organizatörlüğünde, geçen yıl ilki gerçekleştirilen programa, 45 ilden katılan 220 öğrenci 19 ülkeyi ziyaret etmiş ve gittikleri ülkelerde 28 proje gerçekleştirmişti.

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