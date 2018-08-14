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TİKA'nın gönüllü elçileri Kamerun'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:17 | Son Güncelleme

Gönüllü elçiler, futbol turnuvasına katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kamerun'a gelen gençler, futbol turnuvasına katıldı.

Gönüllü öğrenciler, gençlerin spora teşvik edilerek zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçlayan "Türk Ayı" projesi kapsamında 9 farklı şehirde düzenlenen turnuvanın Foumban kenti etabına katıldı. Genç gönüllüler, spor ekipmanlarının dağıtımına da yardım etti.

Başkent Yaounde'de Maarif Vakfı Kamerun Temsilciliği ve THY'yi ziyaret eden gönüllüler, kentteki pazarını da gezerek yerel halktan alışveriş yaptı.

- Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Öğrenciler, program kapsamında Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidecek.

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Kamerun tika Gönüllü

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