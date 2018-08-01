TİKA'nın Nijer gönüllüler ekibi başkanı Turgut Gazigil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

- "Nijerliler Türk insanına karşı çok ilgili"

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde her sene Nijer'in farklı bir şehrinde düzenlenen festivale, gençlerin yanı sıra çok sayıda devlet adamı katılıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Dosso şehrinde, "Nijerli gençlerin meslek seçimlerinde daha başarılı olmalarını sağlamak ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek" amacıyla düzenlenen festivalin açılışına katılan TİKA gönüllüleri, burada ilgi odağı oldu.

ALAATTİN DOĞRU - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile Nijer'e giden gönüllü ekip, Girişimcilik Festivali'ne katıldı.

Festivalde Nijerli gençlere Türk kültürünü anlatma fırsatı bulduklarını kaydeden Gazigil, "Nijerliler Türk insanına karşı çok ilgili. Yoğun bir sevgi gösterisine maruz kaldık." diye konuştu.

Gazigil, TİKA gönüllü ekibinin festivalde Türk kültürüne özgü dans gösterileri sergilediğini belirterek gelecek günlerde birçok faaliyet ve programa katılacaklarını, Nijer Genç Girişimcilik Bakanlığı yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını aktardı.

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- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

