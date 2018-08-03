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TİKA'nın "gönüllü elçileri" Nijer'de mescit onardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

TİKA koordinasyonunda Nijer'e giden gönüllü öğrenciler, başkent Niamey'deki bir mescidin çatısını onardı, temizliğini yaptı - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mahmut Sekman: - "Çatısı su akıtan mescidi ustalarla beraber onardık ve genel bir temizlik yaptık. Artık insanlar daha rahat ibadet edebilecekler"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü öğrenciler, başkent Niamey'deki Koira Kano Mescidi'nin onarım çalışmalarına katıldı.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekipte yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Mahmut Sekman, yaptığı açıklamada, TİKA aracılığıyla Nijer'e geldiği için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

"Çatısı su akıtan mescidi ustalarla beraber onardık ve genel bir temizlik yaptık. Artık insanlar daha rahat ibadet edebilecekler." diyen Sekman, Nijerlilerin kendilerine çok samimi ve misafirperver davrandığını belirtti. Sekman, Türkiye'ye döndüğünde "bu tür faaliyet ve programlarda yer alması için" arkadaşlarını teşvik edeceğini aktardı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Esat Eğsen de ziyaret süresince resmi makamlarda bulunan kişilerden kırsal bölgedeki halka kadar birçok kesimle görüştüklerini anlattı. Eğsen, ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Bir sonraki programlarının TİKA tarafından ağaçlandırılması yapılan parka yeni ağaçlar dikmek olacağını dile getiren Eğsen, insanlara ve Müslümanlara faydalı olmanın hazzıyla mescidi onardıklarını sözlerine ekledi.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

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