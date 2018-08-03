Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü öğrenciler, başkent Niamey'deki Koira Kano Mescidi'nin onarım çalışmalarına katıldı.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekipte yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Mahmut Sekman, yaptığı açıklamada, TİKA aracılığıyla Nijer'e geldiği için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

"Çatısı su akıtan mescidi ustalarla beraber onardık ve genel bir temizlik yaptık. Artık insanlar daha rahat ibadet edebilecekler." diyen Sekman, Nijerlilerin kendilerine çok samimi ve misafirperver davrandığını belirtti. Sekman, Türkiye'ye döndüğünde "bu tür faaliyet ve programlarda yer alması için" arkadaşlarını teşvik edeceğini aktardı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Esat Eğsen de ziyaret süresince resmi makamlarda bulunan kişilerden kırsal bölgedeki halka kadar birçok kesimle görüştüklerini anlattı. Eğsen, ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini ifade etti.