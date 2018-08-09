TİKA'nın gönüllü elçileri Nijer'den yurda döndü

Nijer Nehri kıyısındaki Kanazi köyünü ziyaret ederek, TİKA'nın bakım ve onarımını yaptığı köy okulunu ve mescidini gezen gönüllüler, başkent Niamey'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunda Türkçe eğitimi alan Nijerli gençlerle bir araya geldi.

Ülkenin güneybatısındaki Dosso şehrinde "Nijerli gençlerin meslek seçimlerinde daha başarılı olmalarını sağlamak ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek" amacıyla düzenlenen girişimcilik festivaline katılan ekip, Niamey'deki Koure Zürafa Parkı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zürafaların doğal yaşam alanlarını gezdi, TİKA'nın tadilatını üstlendiği gözetleme kulelerini inceledi.

Gönüllü ekibi, programın son günü başkent Niamey'de müze ziyareti, hediyelik eşya satılan pazarda alışveriş ve Nijerli gençlerle futbol maçı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı (TPP) kapsamında Nijer'e giden 13 kişilik kafile yurda döndü.

Programa katılan genç gönüllülerden FMV Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencisi Enes Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'de en çok dikkatini çeken şeyin samimiyet olduğunu söyledi.

Kılıç, "Gördüğüm en çarpıcı şey samimiyetti. Bu kadar kısıtlı şartlar altında yaşamalarına rağmen düşürdüklerimi bana getiren mutlu çocuklarla tanıştım. Tek bir bozuk parayla 100 çocukla yazı tura oynayıp eğlenebildik." dedi.

TMV okullarından birini gezdiğinde, Türkiye'nin Nijer'deki yatırımlarını daha iyi anladığını dile getiren Kılıç, Nijerli akranlarının Türkiye'de eğitim görme hayali kurduğuna ve hepsinin en az üç dil bildiğine dikkati çekti.

Kılıç, Nijer'den ayrılacakları günün sabahı tüm ekibin üzüntüyle uyandığını belirterek, "Burası farklı bir ülke değil, farklı bir gezegen adeta. Ertesi gün yataktan kalktığımızda tüm yaşananların rüya olmadığına dair kanıtlar, el yapımı işler, hala hayvan kokan deri eşya aldık. Biliyorum ki biz Nijer'deyiz, şahsi olarak bir gün oraya mutlaka tekrar gideceğime inanıyorum." diye konuştu.