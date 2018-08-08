TİKA'nın gönüllü elçileri objektiflerini Mozambik'e çeviriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından organize edilen ‘2018 Tecrübe Paylaşım Programı’ kapsamında 14 üniversite öğrencisi Mozambik’e hareket etti.

TİKA'nın gönüllü elçileri, Mozambik’in Eduardo Mondlane Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde Mozambikli öğrencilerle birlikte doğa fotoğrafçılığı eğitimi düzenleyecek.

İki ülkenin üniversite öğrencileri, Mozambik’in doğal ve kültürel güzelliklerini fotoğraflayarak ülkenin tanıtımına katkıda bulunacak.

Program süresince Mozambikli STK’ları da ziyaret edecek grup iki ülke arasında dostluk köprüleri kuracak.

Proje bünyesinde fakülteye profesyonel fotoğraf makinası hibe edilecek. Program sonunda öğrencilerin çalışmalarından oluşan bir fotoğraf sergisi açılarak projenin tamamlanması planlanıyor

