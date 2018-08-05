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TİKA'nın gönüllü elçileri Sırbistan etabını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında, Sırbistan'a gelen TİKA'nın gönüllü elçileri bir haftalık programlarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü - TİKA Belgrad Program Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat: "Gençler güler yüzleri ve yüksek enerjileriyle çok güzel ve etkili bir programın gerçekleşmesine katkıda bulundu"

BELGRAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Sırbistan'a gelen 10 öğrenci, buradaki programlarını tamamlayıp Türkiye'ye döndü.

TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan 10 öğrenci, Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da bir hafta boyunca çok sayıda kültür ve yardım faaliyetine katılarak çalışmalarını tamamladı.

TİKA'nın Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi faaliyet coğrafyasında gençlerin etkileşim ve karşılıklı tecrübe paylaşımını amaçlayan programla ilgili açıklamada bulunan TİKA Belgrad Program Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat, "Gönüllü gençler, projelerimizde yaşadığımız motivasyon ve mutluluğu yaşadılar." diye konuştu.

Gençlerin ortak kültürel değerlerin bilincine varma imkanı bulduğunu aktaran Tosbat, "Gençler güler yüzleri ve yüksek enerjileriyle çok güzel ve etkili bir programın gerçekleşmesine katkıda bulundu." dedi.

10 gönüllü genç, Sırbistan'da geçirdikleri bir hafta boyunca ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'daki Osmanlı mezarlarının temizlik çalışmalarına katıldı. Gönüllü grup ayrıca, Sırbistan'ın Sjenica şehrinde restorasyonu TİKA tarafından yapılan Valide Sultan Camisi'nin şantiyesini ziyaret ederek, buradaki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı'nda sulama ve çevre temizliği faaliyetinde bulundu.

Grup, programın son gününde Veliko Gradiste şehrinde restorasyonu TİKA tarafından yapılan Osmanlı eseri Ram Kalesi'nin de şantiyesini gezerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmanlı mezarlarını temizleyen gönüllü gençler burada Tecrübe Paylaşım Programı anısına anıt yaptı. Yerel halk tarafından ilgiyle karşılanan gençlere geleneksel tatlar ikram edildi.

programa katılan 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Meliha Özden, TİKA'nın ortak mirasa sağladığı katkıdan son derece etkilendiklerini söyleyerek, "Sancak halkı bize son derece güler yüzlü davrandı. Anladık ki biz sadece Türkiye'de değiliz, ümmet coğrafyasının olduğu her yerdeyiz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, TİKA'nın 30 ülkede gerçekleştirdiği Tecrübe Paylaşım Programı'na 500 öğrenci katılıyor.

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