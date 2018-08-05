TİKA'nın gönüllü elçileri Sırbistan etabını tamamladı

BELGRAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Sırbistan'a gelen 10 öğrenci, buradaki programlarını tamamlayıp Türkiye'ye döndü.

TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan 10 öğrenci, Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da bir hafta boyunca çok sayıda kültür ve yardım faaliyetine katılarak çalışmalarını tamamladı.

TİKA'nın Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi faaliyet coğrafyasında gençlerin etkileşim ve karşılıklı tecrübe paylaşımını amaçlayan programla ilgili açıklamada bulunan TİKA Belgrad Program Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat, "Gönüllü gençler, projelerimizde yaşadığımız motivasyon ve mutluluğu yaşadılar." diye konuştu.

Gençlerin ortak kültürel değerlerin bilincine varma imkanı bulduğunu aktaran Tosbat, "Gençler güler yüzleri ve yüksek enerjileriyle çok güzel ve etkili bir programın gerçekleşmesine katkıda bulundu." dedi.

10 gönüllü genç, Sırbistan'da geçirdikleri bir hafta boyunca ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'daki Osmanlı mezarlarının temizlik çalışmalarına katıldı. Gönüllü grup ayrıca, Sırbistan'ın Sjenica şehrinde restorasyonu TİKA tarafından yapılan Valide Sultan Camisi'nin şantiyesini ziyaret ederek, buradaki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı'nda sulama ve çevre temizliği faaliyetinde bulundu.