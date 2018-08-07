TİKA'nın gönüllü elçileri Ürdün etabını tamamladı

Salt şehrinde bulunan Türk şehitliğini de ziyaret eden gönüllü elçiler, başkent sokaklarında ve ziyaret ettikleri mekanlarda karşılaştıkları çocuklara üzerinde Türk bayrağı bulunan balonlar hediye etti.

Tecrübe Paylaşım Programına katılan TİKA'nın gönüllü elçilerinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Ebrar Demir, programın fedakarlığın tanımını gerçek manada kendisine öğrettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz feda ettiğimiz zaman insanlığın kazanacağını öğrendim. Burada yeni ve güzel arkadaşlıklar kazandık. Samimi bir ortam içerisindeydik ve bu bizi daima motive etti. Biz, gönlümüzü iyiliğe, fedakarlığa adadık ve burada pek çok güzel şeyle gönül bağı kurduk. Kurduğumuz bu gönül köprüleri bizlere, dünyanın daha güzel bir yer haline geleceğinin de haberini veriyor."

Program kapsamında kendisini en çok heyecanlandıran faaliyetin orman düzenleme çalışması olduğunu söyleyen Demir, "Burada diktiğimiz her fidanla birer gönül bağımız var. Onlara can vermek ve yaşatmak bambaşka bir heyecan. Umarım onları yıllar sonra serpilip büyümüşlerken görebiliriz." dedi.