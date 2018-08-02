ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Tanzanya'ya giden gönüllü öğrenciler, Zanzibar Adası'ndaki Abdulrahman Al-Sumait Memorial (SUMAIT) Üniversitesi'ni ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'ni ziyaret etti.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile ülkeye giden öğrenciler, adada bulunan üç üniversiteden biri olan SUMAIT Üniversitesi'ni gezdi.

Öğrenci heyetini kabul eden Malezyalı Rektör Prof. Dr. Amran Rasli, üniversitelerinde İslami ilimler ve Arapça eğitiminin yanında mühendislik gibi pozitif bilimlerin de olmasını istediklerini dile getirdi. Alanında uzman hocaların üniversite programlarında yapacakları değişimlere açık olduklarını söyleyen rektör, ülkedeki yoksulluğun ancak eğitimle ortadan kalkabileceği fikrini öğrencilerle paylaştı.

- "Türk öğrenciler için İngilizce kampı düzenleyebiliriz"

Tecrübe paylaşım programlarının karşılıklı yapılabileceğini belirten Rasli, Türkiye'den gelecek öğrenciler için İngilizce kamplar düzenleyebileceklerini ifade etti. Rasli, öncelikli olarak girişimcilik, tarım ve eğitim alanlarında projelere ihtiyaç olduğunu aktardı.