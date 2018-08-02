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TİKA'nın "gönüllü elçileri" Zanzibar'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Tanzanya'ya giden gönüllü öğrenciler, Zanzibar Adası'nda SUMAIT Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'ni ziyaret etti

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Tanzanya'ya giden gönüllü öğrenciler, Zanzibar Adası'ndaki Abdulrahman Al-Sumait Memorial (SUMAIT) Üniversitesi'ni ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'ni ziyaret etti.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile ülkeye giden öğrenciler, adada bulunan üç üniversiteden biri olan SUMAIT Üniversitesi'ni gezdi.

Öğrenci heyetini kabul eden Malezyalı Rektör Prof. Dr. Amran Rasli, üniversitelerinde İslami ilimler ve Arapça eğitiminin yanında mühendislik gibi pozitif bilimlerin de olmasını istediklerini dile getirdi. Alanında uzman hocaların üniversite programlarında yapacakları değişimlere açık olduklarını söyleyen rektör, ülkedeki yoksulluğun ancak eğitimle ortadan kalkabileceği fikrini öğrencilerle paylaştı.

- "Türk öğrenciler için İngilizce kampı düzenleyebiliriz"

Tecrübe paylaşım programlarının karşılıklı yapılabileceğini belirten Rasli, Türkiye'den gelecek öğrenciler için İngilizce kamplar düzenleyebileceklerini ifade etti. Rasli, öncelikli olarak girişimcilik, tarım ve eğitim alanlarında projelere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Üniversitedeki kütüphane ve laboratuvarları dolaşan öğrenciler, daha sonra TMV 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji'ni ziyaret etti.

Kolej Müdürü Mustafa Uzun'la buluşan öğrenciler hem ülkedeki eğitim hem de TMV faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Zanzibarlı öğrencilerle derse katılan öğrenciler, adadaki eski Köle Pazarı'ndaki müzeyi de gezdi.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek, 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın programı kapsamında üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

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Gönüllü Elçiler Projesi Tanzanya tika Zanzibar

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