HABER

TİKA'nın gönüllü gençleri Nijer'de köy okulu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Gönüllü gençlerden Selçuk Öztürk: - "Bizi gören çocukların o koşuşturmalarını, hatta köylülerin bile yanımızdan ayrılmak istememesini unutamıyorum. Hediyelerini aldıklarında gözlerindeki o mutluluk her şeye değer. Bir çocuğun eline birden fazla hediye geçerse onu arkadaşına vermesi bizi etkiledi, duygulandırdı"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü elçiler, başkent Niamey'de köy okulunu ziyaret ederek çocukları sevindirdi.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekip, Nijer nehri kıyısındaki Kanazi köyünü ziyaret ederek, TİKA'nın bakım ve onarımını yaptığı köy okulunu ve mescidini gezdi.

Gönüllü gençlerden Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Batuhan Zeki Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda öğrenim gören öğrencilerle buluştuklarını ve onlara hediyeler verdiklerini söyledi.

Öztürk, "Bizi gören çocukların o koşuşturmalarını, hatta köylülerin bile yanımızdan ayrılmak istememesini unutamıyorum. Hediyelerini aldıklarında gözlerindeki o mutluluk her şeye değer. Bir çocuğun eline birden fazla hediye geçerse onu arkadaşına vermesi bizi etkiledi, duygulandırdı." diye konuştu.

Fakirlikle mücadele eden bir ülkede bunları çocuklara bir nebze de olsa unutturabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Öztürk, Nijer nehrinde yaptıkları gezinti sırasında birkaç su aygırını görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Öztürk, başkentin en kalabalık pazarında alışveriş yaparak buradaki kişilerle sohbet ettiklerini anlattı.

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleştiKKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti
Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira cezaEngelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tika gönüllü elçiler nijer

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.