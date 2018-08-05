TİKA'nın gönüllü gençleri Nijer'de köy okulu ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü elçiler, başkent Niamey'de köy okulunu ziyaret ederek çocukları sevindirdi.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekip, Nijer nehri kıyısındaki Kanazi köyünü ziyaret ederek, TİKA'nın bakım ve onarımını yaptığı köy okulunu ve mescidini gezdi.

Gönüllü gençlerden Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Batuhan Zeki Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda öğrenim gören öğrencilerle buluştuklarını ve onlara hediyeler verdiklerini söyledi.

Öztürk, "Bizi gören çocukların o koşuşturmalarını, hatta köylülerin bile yanımızdan ayrılmak istememesini unutamıyorum. Hediyelerini aldıklarında gözlerindeki o mutluluk her şeye değer. Bir çocuğun eline birden fazla hediye geçerse onu arkadaşına vermesi bizi etkiledi, duygulandırdı." diye konuştu.

Fakirlikle mücadele eden bir ülkede bunları çocuklara bir nebze de olsa unutturabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Öztürk, Nijer nehrinde yaptıkları gezinti sırasında birkaç su aygırını görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Öztürk, başkentin en kalabalık pazarında alışveriş yaparak buradaki kişilerle sohbet ettiklerini anlattı.

